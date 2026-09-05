/জন্মাষ্টমীর পরেই ঢাকে কাঠি, কাদা খেলা ও কাঠামো পুজোয় শুরু জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির ৫১৭ বছরের দুর্গোৎসব

প্রদ্যুত্ দাস: শুভ জন্মাষ্টমী মেটার ঠিক পরদিনই ঢাকে কাঠি পড়ে গেল উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহাসিক জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির দুর্গাপুজোয়। শনিবার সাড়ম্বরে কাঠামোপুজো সম্পন্ন হওয়ার মধ্য দিয়েই আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে গেল রাজবাড়ির শারদোৎসবের কাউন্টডাউন। রাজপরিবারের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সাক্ষী রেখে এবছর জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির ঐতিহ্যবাহী এই দুর্গোৎসব পদার্পণ করল ৫১৭ তম বর্ষে।
প্রাচীন রীতি ও আচার মেনেই এদিন সকালে রাজবাড়ি চত্বরে কাঠামো পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। তবে এই কাঠামো পুজোকে ঘিরে সবথেকে বড় আকর্ষণ ছিল বহু বছরের পুরোনো ‘নন্দ উৎসব’ বা ‘কাঁদা খেলা’। রাজপরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ—ছোট থেকে বড় সকলেই এদিন কাঁদা খেলায় মেতে ওঠেন। কাদার মধ্যে রকমারি ফল রেখে তা নিয়ে আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠার এই প্রথা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে। বছরের পর বছর পার হলেও এই বিশেষ রীতির কারণেই রাজবাড়ির পুজো আজও তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে।
শুধু কাঠামো পুজো কিংবা কাঁদা খেলাই নয়, রাজবাড়ির এই দুর্গোৎসবে লুকিয়ে রয়েছে আরও অনেক বৈচিত্র্যময় প্রথা। এখানে দেবী দুর্গাকে বৈষ্ণব ও শাক্ত—দুই মতেই আরাধনা করা হয়। পাশাপাশি পুজোয় দেবীকে বিভিন্ন ধরনের মাছসহ আমিষ ভোগ নিবেদন করার বিশেষ প্রচলন রয়েছে, যা দেখতে প্রতি বছরই দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ভিড় জমান।
এদিন সকাল থেকেই ঐতিহ্যবাহী এই অনুষ্ঠান দেখতে রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে উপচে পড়েছিল আমজনতার ভিড়। প্রাচীন সংস্কৃতি, ভক্তি ও উৎসবের মেলবন্ধনে জন্মাষ্টমীর পরদিন থেকেই উমার আবাহনে সেজে উঠল সমগ্র জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি চত্বর।
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