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জন্মাষ্টমীর পরেই ঢাকে কাঠি, কাদা খেলা ও কাঠামো পুজোয় শুরু জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির ৫১৭ বছরের দুর্গোৎসব

জন্মাষ্টমীর পরদিন থেকেই দেবী আরাধনার সূচনা! রাজবাড়ির সদস্যরা মাতলেন ঐতিহ্যবাহী ‘কাদা খেলা’ ও নন্দ উৎসবে। কাঠামোপুজোর মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির ৫১৭ বছরের পুরোনো দুর্গোৎসবের সূচনা হলো সাড়ম্বরে।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Sep 05, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 04:59 PM IST
জন্মাষ্টমীর পরেই ঢাকে কাঠি, কাদা খেলা ও কাঠামো পুজোয় শুরু জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির ৫১৭ বছরের দুর্গোৎসব

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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