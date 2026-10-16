/মন্ত্রোচ্চারণ ও পুজোপাঠে দুর্গা বন্দনা জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনে, প্রধান আকর্ষণ কুমারী পুজো

প্রদ্যুৎ দাস: জাঁকজমক নয়, নিয়ম-নিষ্ঠা আর ভক্তিতেই দেবী দুর্গার আরাধনা। ষষ্ঠীর সকাল থেকেই পুজোর আবহ জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে। ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলছে ষষ্ঠীর পুজো। মন্ত্রোচ্চারণ, পুজোপাঠ আর ভক্তির আবহে মুখরিত আশ্রম প্রাঙ্গণ।
প্রতি বছরের মতো এবারও অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ধর্মীয় আচার মেনে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়েছে জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনে। কোনও রকম বাহ্যিক আড়ম্বর ছাড়াই শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশে চলছে দেবী দুর্গার আরাধনা। পুজো উপলক্ষে আশ্রমে আসছেন ভক্ত ও দর্শনার্থীরা।
এই পুজোর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ কুমারী পুজো। দেবী দুর্গার জীবন্ত রূপ হিসেবে কুমারীকে পুজো করার এই বিশেষ ধর্মীয় রীতি দেখতে প্রতি বছরই দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষের সমাগম হয় রামকৃষ্ণ মিশনে।
ষষ্ঠীর পুজোর মধ্য দিয়েই আশ্রমে শুরু হয়েছে দুর্গোৎসবের বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান। একদিকে ঢাকের বাদ্যি, অন্যদিকে মন্ত্রোচ্চারণ আর ভক্তদের প্রার্থনা। সব মিলিয়ে এক অন্যরকম আধ্যাত্মিক পরিবেশ জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে।
আলো ঝলমলে থিমের মণ্ডপের ভিড় থেকে দূরে, এখানে পুজোর মূল আকর্ষণ ধর্মীয় ঐতিহ্য, নিয়ম-নিষ্ঠা এবং ভক্তি। আর সেই টানেই দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনে ভিড় জমান অসংখ্য ভক্ত ও দর্শনার্থী।