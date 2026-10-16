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মন্ত্রোচ্চারণ ও পুজোপাঠে দুর্গা বন্দনা জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনে, প্রধান আকর্ষণ কুমারী পুজো

Jalpaiguri Ramkrishna Mission Durga Puja: জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বাহ্যিক আড়ম্বর ও থিমের আলো ঝলমলে ভাব এড়িয়ে সম্পূর্ণ ধর্মীয় রীতিনীতি, ভক্তি ও নিয়ম-নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। ষষ্ঠীর সকাল থেকেই মন্ত্রোচ্চারণ, ঢাকের বাদ্যি ও পুজো-পাঠের মাধ্যমে এক স্নিগ্ধ আধ্যাত্মিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 16, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 02:55 PM IST
মন্ত্রোচ্চারণ ও পুজোপাঠে দুর্গা বন্দনা জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনে, প্রধান আকর্ষণ কুমারী পুজো
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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