English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Jalpaiguri News: মিড ডে মিলের পাতে লুচি-তরকারি,মিষ্টি! ছাত্রীদের আবদারেই নাকি...

Mid Day meal: আজকের দিনে ছাত্রীদের দিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় এখানে। সবার শেষে ছাত্রীদের আবদারে বিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শিক্ষিকারা লুচি পায়েস মিষ্টি ছাত্রীদের খাওয়ালো।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 8, 2025, 06:43 PM IST
Jalpaiguri News: মিড ডে মিলের পাতে লুচি-তরকারি,মিষ্টি! ছাত্রীদের আবদারেই নাকি...
প্রতীকী ছবি

প্রদ্যুত‍ দাস: লুচি-তরকারির সঙ্গে মিষ্টি খাবো, ছাত্রীদের আবদার। আর তাই রাখী বন্ধনের প্রাক্কালে শুক্রবার মেনুতে লুচি, তরকারি মিষ্টি, ডাল-সহ আরও রকমারি খাবার পেয়ে মিড ডে মিলে খুশি জলপাইগুড়ি পড়ুয়ারা গরম গরম লুচি মিষ্টি পরিবেশন করে ছাত্রীদের নিজের হাতেই খাওয়ালো জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ লক্ষ্যমোহন রায় ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

আরও পড়ুন, Nadia: সন্ধেবেলা পড়তে বসেছিল! বাবা-মা ফিরে দেখেন চোদ্দর ছেলের গলায় গামছা...সে ঝুলছে...

আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় কবিগুরুর প্রয়াণ দিবসে রাখিবন্ধন উৎসবে মাতলো সদর গার্লস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে ছাত্রীরা। এই দিন একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করল এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। সকাল থেকেই একে অপরের হাতে রাখি পরিয়ে ভাতৃত্বের মেলবন্ধন স্থাপন করা হয়। 

আজকের দিনে ছাত্রীদের দিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় এখানে। সবার শেষে ছাত্রীদের আবদারে বিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শিক্ষিকারা লুচি, পায়েস, মিষ্টি ছাত্রীদের খাওয়ালো। এ বিষয়ে ডিপিএসসির চেয়ারম্যান লক্ষমোহন রায় বলেন, ছাত্রীদের সঙ্গে রাখি বন্ধন উৎসবে আমার খুব ভালো লাগলো। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরূপ দে বলেন, ছাত্রীদের আবদারে আজকে লুচি, মিষ্টি, পায়েস খাওয়ানো হল। খুব ভালো লাগছে।

আরও পড়ুন, Monkeys Death from Electrocution: সঙ্গীকে বাঁচাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হনুমানের! ওদিকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরলেন মা-ছেলে...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Tags:
Jalpaigurischoolmid day millWest bengalRakhi Purnima
পরবর্তী
খবর

Monkeys Death from Electrocution: সঙ্গীকে বাঁচাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হনুমানের! ওদিকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরলেন মা-ছেলে...
.

পরবর্তী খবর

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: ছোটপর্দায় নয়া ইতিহাস স্মৃতির! সর্বকালের সেরা TRP পেয়ে শীর্...