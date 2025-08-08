Jalpaiguri News: মিড ডে মিলের পাতে লুচি-তরকারি,মিষ্টি! ছাত্রীদের আবদারেই নাকি...
Mid Day meal: আজকের দিনে ছাত্রীদের দিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় এখানে। সবার শেষে ছাত্রীদের আবদারে বিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শিক্ষিকারা লুচি পায়েস মিষ্টি ছাত্রীদের খাওয়ালো।
প্রদ্যুত দাস: লুচি-তরকারির সঙ্গে মিষ্টি খাবো, ছাত্রীদের আবদার। আর তাই রাখী বন্ধনের প্রাক্কালে শুক্রবার মেনুতে লুচি, তরকারি মিষ্টি, ডাল-সহ আরও রকমারি খাবার পেয়ে মিড ডে মিলে খুশি জলপাইগুড়ি পড়ুয়ারা গরম গরম লুচি মিষ্টি পরিবেশন করে ছাত্রীদের নিজের হাতেই খাওয়ালো জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ লক্ষ্যমোহন রায় ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।
আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় কবিগুরুর প্রয়াণ দিবসে রাখিবন্ধন উৎসবে মাতলো সদর গার্লস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে ছাত্রীরা। এই দিন একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করল এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। সকাল থেকেই একে অপরের হাতে রাখি পরিয়ে ভাতৃত্বের মেলবন্ধন স্থাপন করা হয়।
আজকের দিনে ছাত্রীদের দিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় এখানে। সবার শেষে ছাত্রীদের আবদারে বিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শিক্ষিকারা লুচি, পায়েস, মিষ্টি ছাত্রীদের খাওয়ালো। এ বিষয়ে ডিপিএসসির চেয়ারম্যান লক্ষমোহন রায় বলেন, ছাত্রীদের সঙ্গে রাখি বন্ধন উৎসবে আমার খুব ভালো লাগলো। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরূপ দে বলেন, ছাত্রীদের আবদারে আজকে লুচি, মিষ্টি, পায়েস খাওয়ানো হল। খুব ভালো লাগছে।
