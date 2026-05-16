/Swapna Barman: বাড়িতে আগুন, গণধর্ষণের হুমকি: পুলিসের দ্বারস্থ স্বপ্না, পাল্টা অভিযোগ প্রতিবেশীদেরও

Swapna Barman House Fire: "রাজনীতিতে এসে ভুল করেছি!" ভোটের ফলাফলের পর এবার গভীর রাতে আগুন লাগল এশিয়াডে সোনাজয়ী অ্যাথলেট তথা রাজগঞ্জের পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের পুরনো বাড়িতে। শুধু আগুনই নয়, তাঁকে গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও জলপাইগুড়ি থানার দ্বারস্থ হয়েছেন স্বপ্না। অন্যদিকে, একে 'পারিবারিক বিবাদ ও নাটক' বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। স্বপ্না থানা থেকে বের হতেই তাঁর বিরুদ্ধে উল্টে ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রতিবেশীরাও! ঠিক কী ঘটেছে জলপাইগুড়িতে?
প্রদ্যুত দাস: ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকেই উত্তপ্ত উত্তরবঙ্গের রাজনীতি। এবার সেই আঁচ গিয়ে পড়ল এশিয়াডে সোনাজয়ী অ্যাথলেট তথা রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের জীবনে। শুক্রবার রাতে জলপাইগুড়ির পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষ পাড়ায় স্বপ্নার পুরনো বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। একই সঙ্গে তাঁকে 'গ্যাং রেপ' বা গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার দ্বারস্থ হয়েছেন এই তারকা অ্যাথলেট। অন্যদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল-বিজেপি রাজনৈতিক তরজার পাশাপাশি স্বপ্নার পরিবারের অভ্যন্তরীণ বিবাদ ও প্রতিবেশীদের ক্ষোভের বিষয়টিও প্রকাশ্যে এসেছে।
জলপাইগুড়ির ঘোষ পাড়ায় স্বপ্না বর্মনের দুটি বাড়ি রয়েছে। যার মধ্যে একটিতে তিনি সপরিবারে থাকেন। শুক্রবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ তাঁর অন্য একটি পুরনো বাড়িতে আগুন লাগার খবর মেলে। স্বপ্না নিজেই তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এই খবর পোস্ট করতেই শোরগোল পড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। তবে স্বস্তির বিষয়, ঘটনার সময় বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় আগুন বাড়ির বাইরে ছড়াতে পারেনি। দমকলের তৎপরতায় দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশ সুপার অমরনাথ কে জানিয়েছেন, ওই পুরনো বাড়িটিতে কেউ থাকতেন না। ঘরের ভেতর ও রান্নাঘরের পাশে কিছু জ্বালানি কাঠ এবং কাগজপত্র রাখা ছিল, তাতেই কোনোভাবে আগুন লেগে যায়। আশেপাশের কিছু জিনিসপত্র পুড়লেও মূল বাড়ির বড় কোনো ক্ষতি হয়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
এই ঘটনার পর ক্ষোভে ও আতঙ্কে ভেঙে পড়েন স্বপ্না বর্মন। তাঁর অভিযোগের তির সরাসরি বিরোধীদের দিকে। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, "আমি রাজনীতিতে এসে ভুল করেছি। আমার বাড়িটা জ্বালিয়ে দিল।" শনিবার জলপাইগুড়ি থানায় নিরাপত্তা চাইতে এসে স্বপ্না বলেন, "আমি খেলাধুলোর জগৎ থেকে এসেছি, দেশের জন্য লড়েছি। কিন্তু রাজনীতি যে এত নির্মম, তা জানা ছিল না। হার-জিত থাকতেই পারে, কিন্তু তা বলে আমার ও আমার পরিবারের ওপর যা চলছে, তাতে আমি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।"
এখানেই শেষ নয়, স্বপ্না আরও অভিযোগ করেন যে তাঁর বাড়িতে হামলা চালিয়ে সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং সরাসরি তাঁকে ও তাঁর দাদাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এমনকি "বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা" তাঁকে গণধর্ষণের হুমকি দিয়েছে বলেও বিস্ফোরক দাবি করেন তিনি। উল্লেখ্য, শুক্রবারই কলকাতায় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরাজিত প্রার্থীদের নিয়ে একটি বৈঠক ডেকেছিলেন, যেখানে অনুপস্থিত ছিলেন স্বপ্না। রাজনীতি ছাড়ার প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানান, "আমি লড়াই করতে জানি। কী করব তা সময়ই বলবে।" স্বপ্নার দাদা অসিত বর্মন এবং জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপও এই অগ্নিকাণ্ডকে গভীর ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন।
স্বপ্নার এই সমস্ত অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও 'সহানুভূতি পাওয়ার নাটক' বলে উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি ও তাঁর বিরোধীরা। রাজগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক দীনেশ সরকার বলেন, "আমাদের দলের কেউ কারও বাড়িতে আগুন লাগানোর মতো কাজ করে না। স্বপ্নার সঙ্গে তাঁর ভাইদের মিল নেই, মাঝেমধ্যেই মারামারি লেগে থাকে। বাড়িতে ঢুকলেই ভাঙা আসবাবপত্র দেখা যাবে।" তিনি ঘটনার সঠিক তদন্ত দাবি করেছেন।
শনিবার স্বপ্না বর্মন থানা থেকে বের হতেই এক নাটকীয় মোড় নেয় পরিস্থিতি। স্বপ্নার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে থানায় হাজির হন এলাকার বাসিন্দারা, যাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বপ্নার নিজের জেঠুও। প্রতিবেশীদের দাবি, স্বপ্নার দুই দাদা এলাকায় সাধারণ মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে শাসিয়েছেন এবং অত্যাচার চালিয়েছেন। এখন নিজেদের অপরাধ ঢাকতে ও মিথ্যে সহানুভূতি পেতে নিজেরা আগুন লাগিয়ে বিরোধীদের ওপর দোষ চাপাচ্ছেন। প্রশাসন যদি এর সঠিক তদন্ত না করে, তবে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। সব মিলিয়ে, খেলাধুলার ট্র্যাক থেকে রাজনীতির ময়দানে পা রাখা স্বপ্না বর্মনের বাড়িকে কেন্দ্র করে এখন জলপাইগুড়ির রাজনীতি সরগরম।
