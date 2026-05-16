Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /Swapna Barman: বাড়িতে আগুন, গণধর্ষণের হুমকি: পুলিসের দ্বারস্থ স্বপ্না, পাল্টা অভিযোগ প্রতিবেশীদেরও

Swapna Barman: বাড়িতে আগুন, গণধর্ষণের হুমকি: পুলিসের দ্বারস্থ স্বপ্না, পাল্টা অভিযোগ প্রতিবেশীদেরও

Swapna Barman House Fire: "রাজনীতিতে এসে ভুল করেছি!" ভোটের ফলাফলের পর এবার গভীর রাতে আগুন লাগল এশিয়াডে সোনাজয়ী অ্যাথলেট তথা রাজগঞ্জের পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের পুরনো বাড়িতে। শুধু আগুনই নয়, তাঁকে গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও জলপাইগুড়ি থানার দ্বারস্থ হয়েছেন স্বপ্না। অন্যদিকে, একে 'পারিবারিক বিবাদ ও নাটক' বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। স্বপ্না থানা থেকে বের হতেই তাঁর বিরুদ্ধে উল্টে ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রতিবেশীরাও! ঠিক কী ঘটেছে জলপাইগুড়িতে? 

Written BySoumita MukherjeeUpdated bySoumita Mukherjee
Published: May 16, 2026, 04:45 PM IST|Updated: May 16, 2026, 04:52 PM IST
Swapna Barman: বাড়িতে আগুন, গণধর্ষণের হুমকি: পুলিসের দ্বারস্থ স্বপ্না, পাল্টা অভিযোগ প্রতিবেশীদেরও

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
জাহাঙ্গির কোথায়?, পুষ্পার দায়িত্ব আমি নিলাম: ফলতায় হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

জাহাঙ্গির কোথায়?, পুষ্পার দায়িত্ব আমি নিলাম: ফলতায় হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari25 min ago
2

ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড: স্বামীকে মেরে টুকরো টুকরো দেহ ড্রামে, কাটা মুণ্ডু প্রতিবেশীর ফ্রিজ

Bangladesh52 min ago
3

বাড়িতে আগুন, গণধর্ষণের হুমকি! পুলিসের দ্বারস্থ স্বপ্না, পাল্টা অভিযোগে প্রতিবেশীদের

Swapna Barman1 hr ago
4

এতদিন শাসকের আইন ছিল, এবার আইনের শাসন: শুভেন্দুর বিরাট অ্যাকশন প্ল্যান ঘোষণা

Suvendu Adhikari1 hr ago
5

আগামী সপ্তাহে টানা ছ'দিন বন্ধ থাকবে এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক? কী হবে পরিষেবা?

SBI2 hrs ago