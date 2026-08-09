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এপাড়ে পাকড়াও বাংলাদেশি, 'বদলা' নিতে জলপাইগুড়ির চাষিকে অপহরণ, কীভাবে অপারেশন?

Jalpaigur Farmer Abducted: বিএসএফকে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র জমা দিয়ে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় ভুখন্ডে নিজের চা বাগানে কাজ করছিলেন স্থানীয় তসরপাড়ার বাসিন্দা দীপঙ্কর গোপ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 09, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:45 PM IST
এপাড়ে পাকড়াও বাংলাদেশি, 'বদলা' নিতে জলপাইগুড়ির চাষিকে অপহরণ, কীভাবে অপারেশন?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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