'ওকে ছাড়লে তবে আমাকে মুক্তি দেবে...'! জলপাইগুড়ির চা চাষিকে তুলে নিয়ে গেল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা

প্রদ্যুত দাস: অনুপ্রবেশ ও চোরাচালানে বাধা। ভারতীয় চা চাষিকে অপহরণ করে 'বদলা' নিল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া কুকুরজান এলাকায় ঢুকে এক চা চাষিকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অনুপ্রবেশ ও চোরাচালানে বিএসএফ বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় বদলা নিতেই এই অপহরণ বলে মনে করা হচ্ছে।
বিএসএফকে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র জমা দিয়ে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় ভুখণ্ডে নিজের চা বাগানে কাজ করছিলেন স্থানীয় তসরপাড়ার বাসিন্দা দীপঙ্কর গোপ। সেসময় তাঁকে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা অপহরণের চেষ্টা করে। বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় তাঁর। এরপর ওই ভারতীয় চা চাষিকে জোর করে টানতে টানতে বাংলাদেশ ভুখন্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর চাউর হতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। হস্তক্ষেপ করে বিএসএফ।
অপহৃত ভারতীয় নাগরিককে ফেরাতে পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবির সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করেন বিএসএফের আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, এই মুহূর্তে বিজিবির হেফাজতে রয়েছেন দীপঙ্কর গোপ। তাঁকে সুস্থ শরীরে দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বিএসএফের তরফে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। পুলিস সূত্রে খবর, ৬ অগাস্ট এক বাংলাদেশি পাকড়াও হয় এপারে। তাকে মুক্তির দাবিতে ওই ভারতীয় চা চাষিকে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা অপহরণ করেছে। যদিও এনিয়ে পুলিস বা বিএসএফ আধিকারিকরা কেউ মুখ খুলতে নারাজ।
এদিকে, অপহৃত ভারতীয় চা চাষীর ভিডিয়ো সামনে এল। সেই ভিডিয়ো তিনি বলছেন, 'আমি বাংলাদেশে ধরা পড়েছি। আমি ভারত সরকারের কাছে আবেদন করছি বাংলাদেশের যে ধরা পড়েছে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক। তাহলে বাংলাদেশের এরা আমাকে ছেড়ে দেবে বলেছে।'
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)