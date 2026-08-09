Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /ওকে ছাড়লে তবে আমাকে মুক্তি দেবে...! জলপাইগুড়ির চা চাষিকে তুলে নিয়ে গেল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা

'ওকে ছাড়লে তবে আমাকে মুক্তি দেবে...'! জলপাইগুড়ির চা চাষিকে তুলে নিয়ে গেল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা

Jalpaiguri Abduction: বিএসএফের অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান বিরোধী পদক্ষেপের বদলা নিতে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা এই কাজ করেছে বলে অভিযোগ। ভারতে ধরা পড়া এক বাংলাদেশি নাগরিককে ছেড়ে দেওয়ার দাবিতে অপহৃত চাষির একটি ভিডিও সামনে এসেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 09, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:47 AM IST
'ওকে ছাড়লে তবে আমাকে মুক্তি দেবে...'! জলপাইগুড়ির চা চাষিকে তুলে নিয়ে গেল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ওকে ছাড়লে তবে আমাকে মুক্তি দেবে...'! জলপাইগুড়ির চা চাষিকে তুলে নিয়ে গেল বাংলাদেশ
2
3
4
5