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নতুন বোর্ড গড়ার মুখে বড় ধাক্কা মমতার! বিস্ফোরক অভিযোগে পদত্যাগ কালীঘাটপন্থী নেতার

TMC councillor resignation: মঙ্গলবার রাতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান সুব্রত পাল। তিনি স্পষ্ট বলেন, তিনি আর চাপ নিতে পারছেন না। সেই সঙ্গে শারীরিক ও ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে রাজনীতি থেকে সাময়িক বিরতি নিচ্ছেন বলে দাবি করেন তিনি।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 16, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:08 AM IST
নতুন বোর্ড গড়ার মুখে বড় ধাক্কা মমতার! বিস্ফোরক অভিযোগে পদত্যাগ কালীঘাটপন্থী নেতার

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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