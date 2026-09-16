/নতুন বোর্ড গড়ার মুখে বড় ধাক্কা মমতার! বিস্ফোরক অভিযোগে পদত্যাগ কালীঘাটপন্থী নেতার

প্রদ্যুৎ দাস: জলপাইগুড়িতে নতুন পৌর বোর্ড গঠনের মুখে মমতা পন্থীরা। আর সেই আবহের মধ্যে পদত্যাগ করলেন আরও এক কালীঘাটপন্থী তৃণমূল কাউন্সিলর। ঋতব্রত শিবির থেকে পুরবোর্ড ভেঙে যখন মমতা পন্থী কাউন্সিলররা নতুন বোর্ড গড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই এই পদত্যাগের ঘটনা ঘটল।
কালীঘাট পন্থী শিবিরের অন্যতম মুখ হিসেবে পরিচিত ছিলেন সুব্রতবাবু। তাঁর এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে জোর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে, বিশেষ করে মমতা পন্থী কাউন্সিলরদের অন্দরে। গত মঙ্গলবার রাতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান সুব্রত পাল। তিনি স্পষ্ট বলেন, তিনি আর চাপ নিতে পারছেন না। সেই সঙ্গে শারীরিক ও ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে রাজনীতি থেকে সাময়িক বিরতি নিচ্ছেন বলে দাবি করেন তিনি।
তিনি বলেন, 'একটা চাপ অনুভব করছিলাম। মিউনিসিপ্যালিটিতে আমাদের যে বোর্ডটা ছিল, সেটা অনৈতিকভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।' সুব্রত পাল জানান যে, এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তিনি সমস্ত কাউন্সিলরদের একজোট করে সর্বসম্মতিক্রমে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। সেখানে মূল আবেদনকারী (প্রিন্সিপাল সিগনেটরি) হিসেবে আইনি লড়াই চালিয়ে যান তিনি।
আদালতের লড়াই প্রসঙ্গে তিনি জানান, মহামান্য হাইকোর্ট শেষ পর্যন্ত তাঁদের স্বপক্ষেই রায় দেয়। সংবিধান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে রক্ষা করার জন্য উচ্চ আদালতকে কুর্নিশ জানিয়ে তিনি বলেন, এই রায়ের মাধ্যমে সত্য এবং সংবিধানেরই জয় হয়েছে। আইনি জয়ের পর পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি জানান, আদালতের রায়ের পর এবার নতুন বোর্ডের দায়িত্ব নেওয়া উচিত। তিনি মনে করেন জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁর মূল লড়াই ও কাজ শেষ হয়েছে। একইসঙ্গে মানসিক ও শারীরিকভাবে কিছুটা ক্লান্ত বোধ করার কারণেই তিনি পদ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
তবে ঠিক কী কারণে বা কার পক্ষ থেকে তাঁর ওপর এই চাপ আসছিল, সে বিষয়ে মুখ খোলেননি পদত্যাগী এই তৃণমূল কাউন্সিলর।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)