/WB Govt Jana Kalyan Shibir: রাজ্য জুড়ে জনকল্যাণ শিবিরে একসঙ্গে অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা-- কী ভাবে নাম নথিভুক্ত করবেন? কতদিন চলবে? কী কী তথ্য লাগবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাধারণ মানুষের কাছে সরাসরি সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্যজুড়ে এক নজিরবিহীন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। সোমবার, ১৫ জুন থেকে পশ্চিমবঙ্গজুড়ে ব্লক স্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে ‘জনকল্যাণ শিবির’।
আগের সরকারের ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচির আদলেই এই শিবিরের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেখানে একই ছাতার তলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সুবিধা পাবেন নাগরিকরা।
সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর নিজের বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামে ফিতে কেটে এই মেগা শিবিরের শুভ উদ্বোধন করেন।
শিবিরের সময়সীমা
সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী, এই বিশেষ জনকল্যাণ শিবিরটি ১৫ জুন (সোমবার) থেকে ১৭ জুন (বুধবার) পর্যন্ত মোট তিন দিন ধরে চলবে。 প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত শিবিরের কাজকর্ম পরিচালনার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।
রাজ্যের জেলায় জেলায় ব্লক স্তরে প্রায় ১,১০০টি স্থানে একযোগে এই শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। সমাজের সমস্ত বর্গ-- বিশেষ করে মহিলা, কৃষক, অসংগঠিত শ্রমিক, বেকার যুবক এবং ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণার্থে এই মেগা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে।
শিবিরের প্রথম দিনেই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের উপচে পড়া ভিড় এবং স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া এই উদ্যোগের সাফল্যকে প্রমাণ করেছে।
একই ছাতার তলায় ৫৪টি প্রকল্প
এই শিবিরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মোট ৫৪টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্কিম বা প্রকল্পের সুবিধা, আবেদন, যাচাই ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে:
স্বাস্থ্য ও আর্থিক সুরক্ষা: আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প এবং অন্নপূর্ণা যোজনা।
কৃষি ও কর্মসংস্থান: কিষাণ ক্রেডিট কার্ড এবং ১০০ দিনের কাজের জব কার্ড।
শিক্ষা ও যুব কল্যাণ: স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড এবং শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন স্কলারশিপ।
অন্যান্য: সোলার প্যানেল স্থাপন এবং অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের বিতর্কিত ১২ পাতার ফর্ম পূরণের ক্ষেত্রেও এখানে সরকারি কর্মীরা সরাসরি সহযোগিতা করছেন।
পুর ও নগরোন্নয়ন ও নারী শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, আগের সরকারের কোনো জনকল্যাণমুখী সুবিধাই বন্ধ করা হয়নি, বরং কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের প্রকল্পই এখানে সমানভাবে চালু থাকবে।
কী কী নথি প্রয়োজন ও কীভাবে হবে রেজিস্ট্রেশন?
জনকল্যাণ শিবিরে নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছ রাখা হয়েছে।
মূল নথি: নাম নথিভুক্তকরণের জন্য আধার কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক, কারণ উপভোক্তাদের প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে আধার কার্ডের মাধ্যমে।
প্রকল্পভেদে অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি: রেশন কার্ড, ভোটার আইডি, ব্যাঙ্ক পাসবই এবং সচল মোবাইল নম্বর সঙ্গে রাখতে হবে।
রেজিস্ট্রেশনের পদ্ধতি: শিবিরে যাওয়ার পর প্রথমে আধিকারিকরা আধার কার্ড দিয়ে আবেদনকারীর মূল রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করবেন। এরপর আবেদনকারীকে নির্দিষ্ট প্রকল্পের ফর্ম প্রদান করা হবে এবং সেখানে উপস্থিত বিভিন্ন প্রকল্পের প্রতিনিধিরা তা পূরণে সরাসরি সাহায্য করবেন।
আবেদনকারীদের জন্য বিশেষ সরকারি সুবিধা ও নিরাপত্তা
সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে নবান্ন এবং সংশ্লিষ্ট দফতর কয়েকটি কঠোর নির্দেশিকা জারি করেছে:
সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পরিষেবা: শিবিরে ফর্ম পূরণ, আবেদনপত্র জমা দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় নথির ফটোকপি (জেরক্স) করার মতো সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হচ্ছে।
অভিযোগ নিবারণ: শিবিরে প্রাপ্ত প্রতিটি অভিযোগ অনলাইন ব্যবস্থায় নথিভুক্ত করা হচ্ছে এবং আবেদনকারীকে একটি স্বতন্ত্র ‘রেফারেন্স নম্বর’ দেওয়া হচ্ছে।
নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা: প্রতিটি শিবিরে সিসিটিভি (CCTV) নজরদারি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং সেই ফুটেজ ন্যূনতম ৩০ দিন সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যোগ্য কোনও আবেদনকারীকে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না এবং নির্ধারিত তালিকার বাইরে অতিরিক্ত কোনও নথি চাওয়া যাবে না।
নোডাল বিভাগ ও হেল্পলাইন: এই পুরো কর্মসূচির নোডাল ডিপার্টমেন্ট হিসেবে কাজ করছে ‘ডিপার্টমেন্ট অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স’। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ১৩ জুন থেকেই রাজ্য স্তরে একটি কন্ট্রোল রুম এবং একটি টোল-ফ্রি নম্বর (১৮০০-৩৪৫-০১১৭) চালু করা হয়েছে। তথ্যের অভাবে যাতে কেউ বঞ্চিত না হন, তাই নিকটবর্তী জনকল্যাণ শিবিরে গিয়ে দ্রুত আবেদন করার জন্য সরকারিভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)