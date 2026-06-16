Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /WB Govt Jana Kalyan Shibir: রাজ্য জুড়ে জনকল্যাণ শিবিরে একসঙ্গে অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা-- কী ভাবে নাম নথিভুক্ত করবেন? কতদিন চলবে? কী কী তথ্য লাগবে?

WB Govt Jana Kalyan Shibir: রাজ্য জুড়ে জনকল্যাণ শিবিরে একসঙ্গে অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা-- কী ভাবে নাম নথিভুক্ত করবেন? কতদিন চলবে? কী কী তথ্য লাগবে?

Suvendu Adhikari: রাজ্যের জেলায় জেলায় ব্লক স্তরে প্রায় ১,১০০টি স্থানে একযোগে এই শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। সমাজের সমস্ত বর্গ-- বিশেষ করে মহিলা, কৃষক, অসংগঠিত শ্রমিক, বেকার যুবক এবং ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণার্থে এই মেগা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 16, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:48 PM IST
WB Govt Jana Kalyan Shibir: রাজ্য জুড়ে জনকল্যাণ শিবিরে একসঙ্গে অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা-- কী ভাবে নাম নথিভুক্ত করবেন? কতদিন চলবে? কী কী তথ্য লাগবে?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রাজ্য জুড়ে জনকল্যাণ শিবিরে একসঙ্গে অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা
West Bengal Janakalyan Shibir4 min ago
2
All Party Meeting In Assembly1 hr ago
3
aadhaar card1 hr ago
4
Argentina vs Algeria1 hr ago
5
Humayun Kabir support Mamata Banerjee2 hrs ago