চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে হাঁটছে রামলাল, অনেকটাই সুস্থ নেটপাড়ার 'ভাইরাল' বাসিন্দা, জঙ্গলমহলে আবার খুশির হাওয়া...

সৌরভ চৌধুরী: জঙ্গলমহলের সবার প্রিয় হাতি রামলাল। গোটা বাংলার হাতিপ্রেমীরা তাকে চেনে একডাকে। মূলত ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুর অঞ্চলের মানুষের কাছে এই বন্য দাঁতাল অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের এবং মায়ার। খাবারের সন্ধানে রামলাল প্রায়ই লোকালয়ে চলে আসে। কিছু দিন আগেই রামলালের অসুস্থ হওয়ার খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তবে স্বস্তির খবর, চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে আবার হাঁটছে রামলাল। এখন সে অনেকটাই সুস্থ। দিন চারেক আগে লোহার রড ঢোকার কারণে পায়ে চোট পেয়েছিল রামলাল। তারপর থেকেই মেদিনীপুর বনবিভাগের আড়াবাড়ি রেঞ্জের মিরগা বিটের সীমান্তবর্তী এলাকার ৫৫৫ গেটের সামনে অসুস্থ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখা যায় তাকে।
ভাইরাল রামলালকে নিয়ে ঝড়
রামলালের দ্রুত চিকিৎসার দাবিতে সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন হাতি সংক্রান্ত গ্রুপেও বনদফতরের কাছে আবেদন জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার খবর পেয়ে গত ১ সেপ্টেম্বর বনদফতর ও চিকিৎসকেরা ঘটনাস্থলে এসেছিলেন রামলালকে দেখতে। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখেন যে, খুঁড়িয়ে হাঁটছে ওই মাতঙ্গ! এরপর ২ সেপ্টেম্বর প্রাণী চিকিৎসক চঞ্চল দত্তের নেতৃত্বে তিন চিকিৎসকের একটি দল গঠন করে বনবিভাগ। চিকিৎসক চঞ্চল দত্ত, সত্যেন দাস ও মৃনাল রানা এরপর রামলালের চোট খুঁটিয়ে দেখেন, তার পিছনের বাঁ পায়ের নীচে কিছুটা অংশ কেটেও গিয়েছিল। এরপর থেকেই কুমড়োর সঙ্গে ওষুধ দেওয়া শুরু করেন চিকিৎসকেরা। বর্তমানে অনেকটাই সুস্থ রামলাল। প্রানী চিকিৎসকদের তৎপরতায় চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে। হাঁফছেড়ে বেঁচেছে ঝাড়গ্রামবাসী। চলতি বছর এপ্রিলে আবার রামলালের সঙ্গে শ্যামলাল নামে একটি হাতির সংঘর্ষও হয়েছিল। দুই হাতির লড়াইয়ে রামলালের পায়ে তখনও আঘাত লেগেছিল। পরে মাণিকপাড়া রেঞ্জের গোবিন্দপুরের জঙ্গলে রামলালের চিকিৎসা হয়। এরপর সে পুরো সুস্থ হয়ে অবাধে ঘোরাঘুরি করেছে। এবার ফের একবার চোট সারিয়ে রামলালকে হাঁটতে দেখে খুশি জঙ্গলমহলের বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি এই রামলালের প্রতি আলাদা আবেগ রয়েছে জঙ্গলমহলের মানুষের। তাই সে সুস্থ হতে খুশি জঙ্গলমহল বাসী।
ভোটের লাইনেও ছিল রামলাল
অনেকেরই হয়তো মনে থাকবে যে, চলতি বছর ২৩ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটে রামলালের উপস্থিতির কথা। প্রথম দফার ভোটের দিন ঝাড়গ্রামের জিতুশোল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুথে সকাল সকাল হাজির হয়ে গিয়েছিল রামলাল। নেটপাড়ায় অনেকেই যা নিয়ে কৌতুকপূর্ণ মন্তব্য় করেছিলেন। রামলালের তাণ্ডবের খবরও মাঝে মধ্যে আসে। কখনও সে রাগে গাড়ি উল্টে দেয় তো কখনও আবার দস্যিপনাও করে সে।
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