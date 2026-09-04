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চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে হাঁটছে রামলাল, অনেকটাই সুস্থ নেটপাড়ার 'ভাইরাল' বাসিন্দা, জঙ্গলমহলে আবার খুশির হাওয়া...

সে জঙ্গলমহলের প্রিয়, আবার নেটপাড়ার ভাইরাল বাসিন্দাও বটে। তার চোটের খবরে যাঁদের মন খারাপ হয়েছিল, তাঁদের মুখেই আবার হাসি। কারণ চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে আবার হাঁটছে রামলাল

Published: Sep 04, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:30 PM IST
চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে হাঁটছে রামলাল, অনেকটাই সুস্থ নেটপাড়ার 'ভাইরাল' বাসিন্দা, জঙ্গলমহলে আবার খুশির হাওয়া...
Image Credit: রামলাল সুস্থ

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