Janmashtami: জন্মাষ্টমীর আগেই বড় অঘটন! রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে ভয়ংকর ঘটনা! অশুভের ইঙ্গিত?

Janmashtami Incident: সকালে মন্দিরের সেবাইত দরজা খুলতেই চোখে পড়ে ভয়ংকর দৃশ্য। শোরগোল পড়ে যায় দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের ধান্ডাবাগ এলাকায়। ভিড় জমে যায় মন্দির চত্বরে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 14, 2025, 04:03 PM IST
Janmashtami: জন্মাষ্টমীর আগেই বড় অঘটন! রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে ভয়ংকর ঘটনা! অশুভের ইঙ্গিত?

চিত্তরঞ্জন দাস: জন্মাষ্টমীর আগেই ঘটে গেল ভয়ংকর ঘটনা। জন্মাষ্টমীর আগেই দুঃসাহসিক চুরি রাধা কৃষ্ণের মন্দিরে । সোনা-রূপো-নগদ মিলিয়ে লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী রাতারাতি উধাও। ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরে।

বৃহস্পতিবার সকালে মন্দিরের সেবাইত দরজা খুলতেই চোখে পড়ে ভয়ংকর দৃশ্য। তালা ভাঙা, আসবাবপত্র এলোমেলো, ক্যাশ বাক্স ফাঁকা। চুরি গিয়েছে সোনা, রূপোর অলংকার আর নগদ টাকা। চুরির খবর ছড়াতেই শোরগোল পড়ে যায় দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের ধান্ডাবাগ এলাকায়। ভিড় জমে যায় মন্দির চত্বরে।

চুরির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে প্রাক্তন পুরপিতা সুশীল চ্যাটার্জি। নিরোধ সাহা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, “এমন ঘটনা আগে হয়নি। এই প্রথম আমাদের মন্দিরে চুরি হল। সোনা-রূপো, নগদ সব লুটে নিয়েছে দুষ্কৃতীরা। আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।” 

সুশীল চ্যাটার্জি জানান, “বুধবার গভীর রাতে এই চুরির ঘটনা ঘটেছে। আমি নিজে এসে সব দেখেছি। পুলিসকে জানিয়েছি। দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।” দুর্গাপুর থানার পুলিস ইতিমধ্যেই তদন্তে নেমেছে। তবে জন্মাষ্টমীর আগে মন্দিরে এই চুরির ঘটনায় এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Tags:
JanmashtamitheftRadha Krishna templeDurgapur
