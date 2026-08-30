/রাখি বন্ধন উত্সবের জায়গার জন্যে ক্রেন দিয়ে উপড়ে ফেলে দেওয়া হল নেহরুর মূর্তি! প্রতিবাদে ময়দানে কংগ্রেস

চিত্তরঞ্জন দাস: পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মূর্তি ক্রেন দিয়ে তুলে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ক্ষোভে ফেটে পড়ল কংগ্রেস। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিস ব্যবস্থা না নিলে বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিল তারা। এনিয়ে শোরগোল শুরু হয়েছে দুর্গাপুরে।
দুর্গাপুরের হর্ষবর্ধন প্রাইমারি স্কুলের পাশে রয়েছে একটি মেডিটেশন সেন্টার। কংগ্রেসের দাবি, ওই সেন্টারের সামনেই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর একটি মূর্তি ছিল যুগ যুগ ধরে। অভিযোগ,রাখি বন্ধন অনুষ্ঠানের জন্য জায়গার দরকার ছিল। তাই ক্রেন দিয়ে মূর্তিটি তুলে পাশের হর্ষবর্ধন স্কুলের জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়।
ওই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছে কংগ্রেস। তাদের প্রশ্ন,দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর মূর্তির সঙ্গে এমন আচরণ কেন? কংগ্রেসের জেলা সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী বলেন, নেহরুর মূর্তি এই ভাবে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে রাখি বন্ধনের অনুষ্ঠান হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়কও ছিলেন। নেহরুর এই অপমান আমরা মানব না। পুলিশকে ২৪ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে ব্যবস্থা নিতে হবে। না হলে আমরা আন্দোলনে নামব।
দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কংগ্রেসের দুটো গোষ্ঠী রয়েছে। একটা গোষ্ঠী চোরা তৃণমূলে যোগ দিয়েছে। আর তৃণমূলই জহরলাল নেহেরুর মূর্তি ফেলে দিয়েছে। আর তার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করে বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে কংগ্রেস।
কোনও কোনও মহল থেকে ওই ঘটনার পেছনে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। এনিয়ে স্থানীয় বিধায়ক বলেন, হর্ষবর্ধন প্রাইমারি স্কুল একটি কর্মসূচি করেছেন স্কুলে। সেখানে বিধায়ক হিসেবে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। আমি গিয়েছিলেন। এই কাণ্ড করেছে গোপালমাঠ কংগ্রেস নাকি শিল্প কংগ্রেস সেটা আগে জিজ্ঞাসা করুন। তারা এখন রাজনৈতিকভাবে উঠে আসতে চাইছে। কারণ তৃণমূলের কিছু লোক আর তৃণমূল করতে পারছে না। তারা এখন কংগ্রেসের খাতায় নাম লিখিয়েছে। দেখুন তৃণমূল এসব করছে করেছে কিনা!আমি সেই বিধায়ক যারা হস্তক্ষেপে রাজীব গান্ধীর মূর্তি বেঁচে গিয়েছিল।
ঘটনার খবর পেয়েই ওই জায়গায় হাজির হন কংগ্রেস নেতা কর্মীরা। জেলা কংগ্রেস সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী বলেন, পরশু দিন রাখি উত্সব ছিল। জওহরলাল নেহরুর মূর্তিটি স্কুলের সামনে ছিল। সেটি ভেঙে পছনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই মূর্তিগুলো ডিএসপি কর্তৃপক্ষ বানিয়েছিল। কয়েক দশক ধরে মূর্তিটি ওই জাগা ছিল। এখানকার বিধায়ক আসবে বলে মূর্তিটিকে সরিয়ে ওখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন মূর্তিটি একা সরানো সম্ভব নয়। তাই রাতের অন্ধকারে সেটিকে তুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও স্কুল কর্তৃপক্ষ যেভাবে পণ্ডিত নেহরুকে অসম্মান করা হয়েছে তাকে ধিক্কার জানাই। আমরা পুলিসের কাছে অনুরোধ জানাব, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যেন মূর্তিটি পুনঃস্থাপন করা হয়। যদি না হয় তাহলে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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