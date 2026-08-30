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রাখি বন্ধন উত্সবের জায়গার জন্যে ক্রেন দিয়ে উপড়ে ফেলে দেওয়া হল নেহরুর মূর্তি! প্রতিবাদে ময়দানে কংগ্রেস

Jawahalal Nehru Statue: কংগ্রেসের জেলা সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী বলেন, নেহরুর মূর্তি এই ভাবে ফেলে দেওয়া হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 30, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 01:28 PM IST
রাখি বন্ধন উত্সবের জায়গার জন্যে ক্রেন দিয়ে উপড়ে ফেলে দেওয়া হল নেহরুর মূর্তি! প্রতিবাদে ময়দানে কংগ্রেস

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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