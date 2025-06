JEE Advanced Result 2025: গৃহশিক্ষক ছাড়াই JEE অ্যাডভান্সড-এ দেশে 'এক নম্বর' মেয়ে কাটোয়ার দেবদত্তা! টপার কোটার রজিত...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, JEE মেইনসের পর এবার JEE অ্যাডভান্সড। কাটোয়ার কৃতী ছাত্রী দেবদত্তা মাঝির সাফল্যের ধারা অব্যাহত JEE অ্যাডভান্সড-এও। কোনও গৃহশিক্ষক ছাড়াই JEE অ্যাডভ্যান্সড-এ দেশে মেয়েদের মধ্যে সেরা কাটোয়া দুর্গাদাসী চৌধুরানী গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী দেবদত্তা মাঝি। মোট ৩৬০-এর মধ্যে দেবদত্তার প্রাপ্ত নম্বর ৩১২। কমন র‌্যাঙ্ক লিস্টে ১৬ নম্বরে আছেন দেবদত্তা।

বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ার ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স থেকে ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড কম্পিউটিং নিয়ে বিটেক পড়তে চান দেবদত্তা। তাই JEE অ্যাডভান্সড-এ প্রথম ১০০-র মধ্যে আসা টার্গেট ছিল দেবদত্তার। দেবদত্তার এই সাফল্যে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবদত্তা ২০২৩ সালে মাধ্যমিকে ৬৯৭ নম্বর পেয়ে রাজ্যে প্রথম হয়েছিলেন। এরপর উচ্চ মাধ্যমিকে ষষ্ঠ হন। JEE মেনস-এও ১০০-এ ১০০ স্কোর করে রাজ্যের মধ্যে সেরা হন। এবার JEE অ্যাডভান্সড-এ দেশে মেয়েদের মধ্যে 'এক নম্বর' হলেন। খড়গ্পুর জোন থেকে হলেন প্রথম।

Congratulations Devdutta Majhi of Burdwan for making Bengal proud again.

Today's JEE Advanced 2025 examination results show that you have been topper among all girls in the entire country, and the highest rank holder in the IIT Kharagpur zone. You achieved top ranks in our…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) June 2, 2025