/৪০০ টাকা রেখে মাকে একা ফেলে উধাও! ৮৫ বছরের মা কানে শোনেন না, চোখে দেখেন না...

সৌরভ চৌধুরী: মাকে নিয়ে হরিয়ানার গুরগাঁও থেকে ঝাড়গ্রামে এসেছিলেন ছেলে দেবজিত্ মুখোপাধ্যায়। তারপর হঠাৎই উধাও তিনি। কোথায় গিয়েছেন, কেন গিয়েছেন—কিছুই জানেন না কেউ। এদিকে ঝাড়গ্রামের একটি আবাসনের ফ্ল্যাটে একাই দিন কাটছে ৮৫ বছরের বৃদ্ধার। এমনই অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বৃদ্ধা কুমকুম মুখোপাধ্যায়ের পরিস্থিতির কথা সামনে আসার পর আবাসনের বাসিন্দাদের মধ্যেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, তিনি কানে ভালো শুনতে পান না। নিজের হাতে রান্নাও করতে পারেন না। ফলে কার্যত অন্যের সাহায্যের উপরেই নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে তাঁকে।
ছেলের রেখে যাওয়া ৪০০ টাকা
বৃদ্ধার দেখভালের দায়িত্ব আপাতত কিছুটা সামলাচ্ছেন আবাসনের কেয়ারটেকার। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ছেলের কাছ থেকে বৃদ্ধার কাছে রয়েছে মাত্র ৪০০ টাকা। ছেলে যাওয়ার সময় নাকি ওই টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। পাশাপাশি রাতে বৃদ্ধার জন্য এক প্যাকেট দুধ পৌঁছে দেওয়ার কথাও বলে গিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী কেয়ারটেকার রাতে তাঁর কাছে দুধ পৌঁছে দিচ্ছেন। কিন্তু একজন ৮৫ বছরের বৃদ্ধা, যিনি কানে শুনতে পান না এবং নিজে রান্নাও করতে পারেন না, তাঁর পক্ষে এভাবে একা থাকা কতটা নিরাপদ—সেই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে উঠেছে।
বিষয়টি জানতেন না আবাসনের অনেকেই
ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর আবাসনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়। আবাসনের সেক্রেটারি তথা পেশায় শিক্ষক তপন মাহালি জানান, তাঁরাও প্রথমে বিষয়টি জানতেন না। পরে কেয়ারটেকারের কাছ থেকে বৃদ্ধার পরিস্থিতির কথা জানতে পারেন। বৃদ্ধার এমন অবস্থার কথা জানার পর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনিও। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, বিষয়টি নিয়ে আবাসনের তরফে যথেষ্ট চিন্তা রয়েছে। বৃদ্ধার ছেলে যাতে ফিরে আসেন এবং মায়ের দায়িত্ব নেন, সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।
ছেলের খোঁজে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ
বৃদ্ধার একা থাকার বিষয়টি সামনে আসার পর এখন তাঁর ছেলে কোথায় রয়েছেন, সেটিই বড় প্রশ্ন। স্থানীয়দের একাংশের উদ্যোগে ছেলের কাছে খবর পৌঁছনোর চেষ্টা চলছে। প্রয়োজনে প্রশাসনকেও গোটা বিষয়টি জানানো হবে বলে জানিয়েছেন আবাসনের বাসিন্দারা। তাঁদের মূল চিন্তা, এত বেশি বয়সের একজন মহিলা যেন কোনওরকম বিপদের মধ্যে না পড়েন এবং তাঁর প্রয়োজনীয় খাবার, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়। এই ঘটনায় সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃদ্ধার অসহায়তা। ছেলে কোথায়, কবে ফিরবেন, আদৌ ফিরবেন কি না—এই প্রশ্নগুলির কোনও উত্তর তাঁর কাছে নেই।
জঙ্গলমহল নিয়ে উঠছে অন্য প্রশ্নও
ঘটনাকে ঘিরে স্থানীয় স্তরে আরও একটি প্রশ্ন উঠছে। সম্প্রতি জঙ্গলমহল এলাকায় একাধিক পারিবারিক ও সামাজিক ঘটনা নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা তৈরি হয়েছে। তারই মধ্যে এই ঘটনাটিও সামনে আসায় স্থানীয়দের একাংশের মধ্যে নানা আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন, এই ঘটনায় বাইরের কোনও যোগ রয়েছে কি না, কিংবা ঘটনাটিকে ব্যবহার করে জঙ্গলমহলের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তোলার চেষ্টা হচ্ছে কি না। তবে এই ধরনের আশঙ্কার কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ এখনও সামনে আসেনি। তাই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত বা প্রশাসনের বক্তব্য না আসা পর্যন্ত এমন দাবিকে নিশ্চিত তথ্য হিসেবে দেখা ঠিক হবে না।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি বিষয় অবশ্য অন্যটি—অশীতিপর ওই বৃদ্ধার নিরাপত্তা ও দেখভাল। তিনি যেন একা, অসহায় অবস্থায় দিনের পর দিন না থাকেন, প্রশাসন এবং পরিবারের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠছে। একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠছে, মাকে সঙ্গে করে এত দূরে নিয়ে এসে যদি তাঁকে একাই থাকতে হয়, তাহলে ছেলের দায়িত্ব কোথায়? বৃদ্ধার পরিস্থিতি সামনে আসার পর এখন তাঁর ছেলে কবে ফিরে আসেন এবং কী ব্যাখ্যা দেন, সেদিকেই নজর।
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