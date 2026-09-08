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৪০০ টাকা রেখে মাকে একা ফেলে উধাও! ৮৫ বছরের মা কানে শোনেন না, চোখে দেখেন না...

গুরগাঁও থেকে মাকে নিয়ে ঝাড়গ্রামে এসেছিলেন ছেলে। অভিযোগ, তারপরই ৮৫ বছরের বৃদ্ধা মাকে ফ্ল্যাটে একা রেখে কোথায় চলে গিয়েছেন তিনি, তা জানেন না কেউ। বৃদ্ধা কানে শুনতে পান না, রান্নাও করতে পারেন না। ছেলের রেখে যাওয়া ৪০০ টাকা এবং রাতে কেয়ারটেকারের পৌঁছে দেওয়া এক প্যাকেট দুধেই কোনওরকমে দিন কাটছে তাঁর। বিষয়টি জানার পর চিন্তায় আবাসনের বাসিন্দারাও।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 08, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 12:10 PM IST
৪০০ টাকা রেখে মাকে একা ফেলে উধাও! ৮৫ বছরের মা কানে শোনেন না, চোখে দেখেন না...
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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