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মধ্যরাতে দুর্নীতি দমন শাখার অভিযান, টাকা নেওয়ার অভিযোগ ঝাড়গ্রামে গ্রেফতার আইসির দেহরক্ষী-সহ ৪

Jhargram ACB Raid: ঝাড়গ্রাম থানার কনস্টেবল রতন প্রামাণিককে গ্রেফতার করল রাজ্যে দুর্নীতি দমন শাখা (এসিবি)। কনস্টেবলের পাশাপাশি ৩ জন বালি ব্যবসায়ীর দালাল শান্তনু বারিক, দীপঙ্কর বারিক ও রবি বারিককে গ্রেফতার করে এসিবি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 26, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:37 AM IST
মধ্যরাতে দুর্নীতি দমন শাখার অভিযান, টাকা নেওয়ার অভিযোগ ঝাড়গ্রামে গ্রেফতার আইসির দেহরক্ষী-সহ ৪

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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