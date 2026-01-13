Jhargram Theft: ছিনতাই করে পালানোর সময় PhonePe-তে মিষ্টির দাম মেটানোই কাল হল, ওই ক্লু ধরেই পুলিস...

Jhargram Theft: ছিনতাই করে পালানোর সময় PhonePe-তে মিষ্টির দাম মেটানোই কাল হল, ওই ক্লু ধরেই পুলিস...
Jhargram Theft: ঝাড়খন্ড যাওয়ার রাস্তায় ৩০ টা সিসি টিভি র ফুটেজ চেক করা হয়। শেষমেষ গত কাল রাতে ঝাড়গ্রাম, জাম্বনী এবং ঝাড়খন্ডে তিনটা আলাদা টিম একসাথে অপারেশন চালায়
সৌরভ চৌধুরী: অপারেশন চালিয়ে পালানোর সময় মিষ্টি খাওয়াই কাল হল। ফোন পে তে টাকা মিটিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। আর সেটাই কাল হল। শুধু একটা ক্লু থেকেই সাফল্য পেল পুলিস।
রাতভোর অপারেশন। ছিনতাইয়ের ৭দিনের মাথায় গ্রেফতার ৫ ছিনতাইকারি। ছিনতাই এর পর কোনো এভিডেন্স রাখেনি দুষ্কৃতীরা। মূল পান্ডা সায়ন্স এ স্নাতক ডিগ্রিধারী ব্যাঙ্কের লোন এজেন্ট শুভজিৎ সরকার। ভিকটিমকে চেনানোর দায়িত্বে থাক জাম্বনী থানার মুড়াকাটির বাসিন্দা শম্ভু পাল। এবং গোটা অপারেশন এর দায়িত্বে ছিল ঝাড়খন্ডের যদুগোড়ার বাসীন্দা সুনিল কৈবত্য, মোহন কিস্কু এবং বাড়মা মাইনস এর রোহিত কুমার শর্মা।
গত ৬ই জানুয়ারি জাম্বনীর চুটিয়ায় সিএসপির জন্য জাম্বনী থেকে ২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন সুব্রত সিং। ঘং এর জঙ্গলের রাস্তায় ঝাড়খন্ড থেকে অ্যাপাচে বাইকে করে আসা তিনজন সুব্রত সিংহ কে আটকায়। মাথায় বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত করে তার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে চন্দ্রি হয়ে ৬নং জাতীয় সড়ক দিয়ে ঝাড়খন্ডে পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা চিনিয়ে দিয়েছিল জাম্বনীর শম্ভু পাল। রাস্তায় ঝাড়খন্ড এর বড়শোল থানা এলাকায় একটি দোকানে খাওয়া দাওয়া করে। সেখানে প্রথম ফোন অন করে ফোন পে করে দুষ্কৃতীরা। এটাই পুলিসের কাছে প্রথম ক্লু।
পুলিস জানতে পারে এর মূল মাথা ব্যাঙ্কএর লোন এজেন্ট এর খবর পায়। এর পরই ঝাড়খন্ড যাওয়ার রাস্তায় ৩০ টা সিসি টিভি র ফুটেজ চেক করা হয়। শেষমেষ গত কাল রাতে ঝাড়গ্রাম, জাম্বনী এবং ঝাড়খন্ডে তিনটা আলাদা টিম একসাথে অপারেশন চালায়। গোটা অপারেশন এর দায়িত্বে ছিলেন ঝাড়গ্রামের এসডিপিও শামিম বিশ্বাস। এবং জাম্বীর র আইসি অভিজিৎ বসু মল্লিক।
আজ অভিযুক্ত দের কোর্টে তোলা হয়। ধৃতদের ব্যাবহৃত আগ্নেআস্ত্র সহ অপারেশন এর বিস্তারিত জানতে পুলিস সাত দিনের রিমান্ড চেয়েছে।
