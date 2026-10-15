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সাদা-গেরুয়ার চমৎকার মেলবন্ধন! ৭৮তম বর্ষে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা ঝাড়গ্রামের রগড়ায়

Jhargram Durga Puja: সাদা ও গেরুয়া রঙের মেলবন্ধনে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে ৭৮তম বর্ষে পদার্পণ করল ঝাড়গ্রামের রগড়া সার্বজনীন দুর্গাপুজো, যা ঘিরে মেতে উঠেছেন আশপাশের ৮-১০টি গ্রামের মানুষ।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 15, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Oct 15, 2026, 05:25 PM IST
সাদা-গেরুয়ার চমৎকার মেলবন্ধন! ৭৮তম বর্ষে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা ঝাড়গ্রামের রগড়ায়
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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