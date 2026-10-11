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দেবীপক্ষের আগেই বোধন! চারশো বছরের খড়্গ ছুঁয়ে পিতৃপক্ষেই কেন শুরু হয় এই দুর্গাপুজো?

Durga Puja 2026: ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ির সাবিত্রী মন্দিরের দুর্গাপুজো চারশো বছরেরও বেশি প্রাচীন। এখানে কোনও মূর্তি নয়, চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালে আঁকা পটে দেবী 'পটেশ্বরী' রূপে পূজিত হন। দেবীপক্ষের বদলে মহালয়ার আগেই, পিতৃপক্ষের কৃষ্ণনবমী তিথিতে দেবীর বোধন ও পুজো শুরু হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 11, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 12:15 PM IST
দেবীপক্ষের আগেই বোধন! চারশো বছরের খড়্গ ছুঁয়ে পিতৃপক্ষেই কেন শুরু হয় এই দুর্গাপুজো?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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