Jhargram Shocker: বিকট শব্দ! পড়শিরা ছুটে এসে দেখলেন হাড়হিম দৃশ্য, রক্তে ভাসছে... সাব-ইন্সপেকটর বাবা-মা ও নিজেকে...
Jhargram SI news: জয়দীপ চ্যাটার্জি নামে ওই সাব ইন্সপেকটর জঙ্গলমহল ব্যাটেলিয়নের ঝাড়গ্রাম জেলার চার্জে ছিলেন। বাবা দেবব্রত চাটার্জি ও মা শম্পা চাটার্জিকে নিয়ে কোনও একটি মানসিক অশান্তিতে ছিলেন।
সৌরভ চৌধুরী: ভয়ংকর কাণ্ড! মা-বাবাকে গুলি করে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা সাব ইনসপেকটরের। বাবা-মা কে গুলি করে নিজেকেও গুলি করে জয়দীপ চ্যাটার্জি নামে জঙ্গলমহল ব্যাটেলিয়নের ওই সাব ইনসপেকটর।
এদিন ভোর ৫টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। বাবা, মা-কে ঘরেই গুলি করে। তারপর নিজেকে গলার কাছে গুলি করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিন জনই ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি। আদতে বাড়ি আসানসোলের বামুনপাড়া গ্রামের দুমহিনিতে বলে জানা গিয়েছে। জয়দীপ চ্যাটার্জি নামে ওই সাব ইন্সপেকটর জঙ্গলমহল ব্যাটেলিয়নের ঝাড়গ্রাম জেলার চার্জে ছিলেন। ঝাড়গ্রাম জেলায় জঙ্গলমহল ব্যাটেলিয়ানের এসআই-এর দায়িত্বে ছিলেন।
জানা গিয়েছে, আজ ভোর রাতে ডিউটি থেকে বাড়ি ফিরে নিজের সার্ভিস রিভলভার দিয়ে প্রথমে মা ও বাবাকে গুলি করে। তারপর নিজেই নিজেকে গুলি করে আত্মঘাতী হওয়া চেষ্টা করে। গুলির আওয়াজ পেয়ে প্রতিবেশী ও বাড়ির মালিক ছুটে আসেন। তাঁরা এসে দেখেন হাড়হিম দৃশ্য! ঘরের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে সবাই। খবর দেওয়া হয় পুলিসে।
পাড়ার লোকেদের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তিন জনকেই উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। ঘর থেকে একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার করেছে পুলিস। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বাবা দেবব্রত চাটার্জি ও মা শম্পা চাটার্জিকে নিয়ে কোনও একটি মানসিক অশান্তিতে ছিলেন ওই সাব ইনসপেকটর। তার থেকেই সম্ভবত এই পরিণতি।
