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নিম্নচাপের দুর্যোগের মধ্যেই ঝাড়গ্রামে ভয়াল 'টর্নেডো'? প্রবল শক্তিশালী ঘূর্ণিতে পর পর উপড়ে গেল...

Jhargram tornado: এই ঘটনাটি প্রকৃত 'টর্নেডো' ছিল নাকি একটি তীব্র স্থানীয় 'ল্যান্ডস্পাউট' বা শক্তিশালী ঘূর্ণিবায়ু, তা এখনও নিশ্চিত করে জানাননি আবহাওয়াবিদরা

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 24, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:11 PM IST
নিম্নচাপের দুর্যোগের মধ্যেই ঝাড়গ্রামে ভয়াল 'টর্নেডো'? প্রবল শক্তিশালী ঘূর্ণিতে পর পর উপড়ে গেল...
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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