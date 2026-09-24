নিম্নচাপের দুর্যোগের মধ্যেই ঝাড়গ্রামে ভয়াল 'টর্নেডো'? প্রবল শক্তিশালী ঘূর্ণিতে পর পর উপড়ে গেল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপের জেরে উত্তর থেকে দক্ষিণ সমগ্র রাজ্য় জুড়েই মুষলধারে বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়া। এরই মাঝে ঝাড়গ্রাম জেলায় দেখা গেল এক ভয়াল প্রাকৃতিক দৃশ্য। জেলার সাঁকরাইল ব্লকে আচমকাই আছড়ে পড়ে টর্নেডোর মতো আকাশছোঁয়া এক শক্তিশালী ঘূর্ণি। ধেয়ে আসা এই ঘূর্ণির দাপটে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
ঘটনাটি ঘটে সাঁকরাইল ব্লকের চুনপাড়া, প্রতাপপুর এবং তুঙ্গাধুয়া গ্রাম এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, বিকালের দিকে আকাশ মেঘলা থাকার মাঝেই আচমকা প্রবল ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে। দেখতে দেখতে ফাঁকা মাঠ ও উন্মুক্ত এলাকার উপর ধুলো-বালির কুণ্ডলী পাকিয়ে খুব দ্রুত বেগে ধেয়ে আসতে থাকে ভয়াল ঘূর্ণিটি। হঠাৎ যেন আকাশ থেকে ধেয়ে আসে! মুহূর্তের মধ্যে চারপাশ ধুলোয় ঢেকে ঝাপসা হয়ে যায়। হাওয়ার তীব্রতায় কয়েকটি পুরনো ও বড় গাছ ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া গিয়েছে।
আশঙ্কার মধ্যেও স্বস্তির খবর এটাই যে, ঘূর্ণিটি প্রধানত ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে অতিক্রম করায় বড়সড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনও বাড়িঘর ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা হতাহতের খবর সামনে আসেনি। তবে আচমকা চোখের সামনে এমন তাণ্ডব দেখে চরম ভীত হয়ে পড়েন গ্রামবাসী।
আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপের প্রভাবে ঝাড়গ্রাম-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার চোখরাঙানি বহাল রয়েছে। তবে সাঁকরাইলের এই ঘটনাটি প্রকৃত 'টর্নেডো' ছিল নাকি একটি তীব্র স্থানীয় 'ল্যান্ডস্পাউট' বা শক্তিশালী ঘূর্ণিবায়ু, তা এখনও নিশ্চিত করে জানাননি আবহাওয়াবিদরা। সার্বিক পরিস্থিতির ওপর স্থানীয় প্রশাসন সজাগ দৃষ্টি রাখছে।
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