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হালাল খাব না, ঝটকা মাংসের দোকান খুললেই ১০ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা বিজেপি বিধায়কের

Jhatka Meat: বীজপুর বিধানসভাজুড়ে যতগুলো ঝটকা মাংসের দোকান হবে সব দোকানদারদেরই এই নগদ আর্থিক অনুদান দেওয়ার খবর এলাকায় দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার মেরে জানাচ্ছেন বিধায়কের অনুগামীরা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 15, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:19 PM IST
হালাল খাব না, ঝটকা মাংসের দোকান খুললেই ১০ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা বিজেপি বিধায়কের
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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