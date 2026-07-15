/হালাল খাব না, ঝটকা মাংসের দোকান খুললেই ১০ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা বিজেপি বিধায়কের

বরুণ সেনগুপ্ত: হালাল বনাম ঝটকা। বিতর্ক উস্কে দিলেন উত্তর ২৪ পরগনার বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস। বিজেপি বিধায়কের ঘোষণা, এলাকায় ঝটকা মাংসের দোকান খুললেই ১০,০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হবে। তৃপ্তি করে মাংস খাওয়ার জন্য তাঁর ওই উদ্যোগ বলে দাবি বিধায়কের।
কলকাতা ও শহরতলিতে বহু দোকান রয়েছে যেখানে ইসলামি রীতিতে হত্যা করার পশুর 'হালাল' মাংস বিক্রি হয়। সেক্ষেত্রে হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই সেই মাংস কিনতে কিছুটা দ্বিধা বোধ করেন বলে মনে করেন বিধায়ক। কিন্তু বাধ্য হয়েই তাঁরা হালাল মাংস কেনেন। বস্তুতপক্ষে গ্রাহকদের অনেকেই 'ঝটকা' অর্থাত্ এক কোপে কাটা পশুর মাংস পেতে চান। সেদিকে তাকিয়েই এমন ঘোষণা করেছেন বিধায়ক।
বীজপুর বিধানসভাজুড়ে যতগুলো ঝটকা মাংসের দোকান হবে সব দোকানদারদেরই এই নগদ আর্থিক অনুদান দেওয়ার খবর এলাকায় দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার মেরে জানাচ্ছেন বিধায়কের অনুগামীরা।
সুদীপ্ত দাস বলেন, নিজেকে একজন ধর্ম নিরপেক্ষ মানুষ বলেই মনে করি। একটা জিনিস দেখেছি, এই অঞ্চলে যারা মুসলিম ভাইরা রয়েছেন তারা হালাল মাংস খান। এলাকার বেশিরভাগ দোকানই হালাল পদ্ধতির মাংস করে। এটা ভালো কথা। কিন্তু পাশাপাশি আরও একটা জিনিস দেখেছি, আমরা হিন্দুরা 'ঝটকা' পদ্ধতিতে মাংস খাব। বাঙালিরা খাদ্যরসিক মানুষ। খাসির মাংস আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু দেখছি, এখানে ঝটকা পদ্ধতিতে মাংসর কোনও দোকান নেই। ফলে দুটোই থাকা উচিত। হালাল পদ্ধতিতে মাংস কাটছে এমন দোকান থাকা উচিত। আবার ঝটকা পদ্ধতিতে মাংস কাটছে এমন দোকানও থাকা উচিত। কিন্তু ঝটকা মাংসের দোকান নেই বললেই চলে। তাই চাইব, ঝটকা পদ্ধতির মাংস বিক্রির দোকান হোক। এতে আমাদের হালাল মাংস খেতে হবে না। সেই কারণে আমি ব্যক্তিগতভাবে একটা অনুদান দিতে চাই। যারা ঝটকা পদ্ধতিতে খাসির মাংসের দোকান করবেন তাদের ১০ হাজার টাকা করে অনুদান দেব।
বিজেপি বিধায়ক বলেন, বীজপুর অঞ্চলে যেসব ব্যবসায়ী এই ব্যবসা করতে চান তাদের বলতে চাই, আপনারা ঝটকা পদ্ধতির মাংসের দোকান করুন। তারপর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমি তাদের ১০ হাজার টাকা করে অনুদান দেব। পুরনো দোকান যদি ঝটকা পদ্ধতির মাংসের দোকান চালু করতে চায় তাহলে তাদেরও এই অনুদান দেব। হালাল যারা খাচ্ছেন তা তাদের বিশ্বাস। তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। আমদের বিশ্বাস, আমরা ঝটকা খাব। অথচ ঝটকার দোকান নেই। তাই আমার বক্তব্য, আপনারা অনুদান নিন ও ঝটকা মাংসের দোকান খুলুন। প্রচুর ক্রেতা পাবেন।
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