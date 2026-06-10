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Job Scam in Malda: 'সরকার বদলাতেই' থানায় অভিযোগ! অঙ্গনওয়াড়িতে চাকরির নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে উধাও প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাই ঘনিষ্ঠ ৩ তৃণমূল নেতা

Job Fraud in Malda: অঙ্গনওয়াড়িতে চাকরি দেওয়ার নাম করে ৬ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে মালদার তিন তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে। সরকারের পরিবর্তনের পর এই অভিযোগ জমা পড়ায় এলাকায় তুমুল রাজনৈতিক আলোড়ন তৈরি হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 10, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:15 PM IST
Job Scam in Malda: 'সরকার বদলাতেই' থানায় অভিযোগ! অঙ্গনওয়াড়িতে চাকরির নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে উধাও প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাই ঘনিষ্ঠ ৩ তৃণমূল নেতা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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