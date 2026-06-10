Job Scam in Malda: 'সরকার বদলাতেই' থানায় অভিযোগ! অঙ্গনওয়াড়িতে চাকরির নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে উধাও প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাই ঘনিষ্ঠ ৩ তৃণমূল নেতা

রণজয় সিংহ: মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে চাকরি দেওয়ার নামে লাখ লাখ টাকা প্রতারণার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে এসেছে। ২০১৯ সালে অর্জুনা গ্রামের বাসিন্দা তারিকুল ইসলামের স্ত্রীর অঙ্গনওয়াড়ি সুপারভাইজার পদে চাকরি করে দেওয়ার নাম করে ৬ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়। অভিযোগ, তিন দফায় এই টাকা তোলা হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন কেটে গেলেও চাকরি মেলেনি, আর টাকাও ফেরত পাওয়া যায়নি।
কাঠগড়ায় কারা?
প্রতারণার এই অভিযোগে মূলত তিনজনের নাম জড়িয়েছে, যারা প্রাক্তন তৃণমূল মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের ভাই জম্মু রহমানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত: মহম্মদ সুফিয়ান (মালিওর-১ অঞ্চল তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি), মহম্মদ জলিল (প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ), তৈমুর রহমান।
এত দেরিতে কেন অভিযোগ?
অভিযোগকারী তারিকুল ইসলামের দাবি, টাকা খোয়ানোর পর তিনি তৎকালীন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান এবং ব্লক তৃণমূল সভাপতি তবারক হোসেনের কাছে বারবার দরবার করেছিলেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। উল্টে ভয়ে তিনি এতদিন থানায় যেতে পারেননি। সম্প্রতি সরকারের পালা বদল হতেই সাহস পেয়ে তিনি হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় তিনজনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগকারীর অনুমান, প্রতারণার এই টাকা আসলে মন্ত্রীর ভাই জম্মু রহমানের কাছেই গেছে। বর্তমানে অভিযুক্তরা সবাই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে।
রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া
তৃণমূল বিধায়ক মতিবুর রহমান এই প্রসঙ্গে জানান যে, অভিযুক্ত মহম্মদ সুফিয়ানকে নির্বাচনের আগেই অঞ্চল সভাপতির পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তবে অভিযুক্তরা যে জম্মু রহমানের হয়ে কাজ করত, তা মেনে নিয়ে তিনি জানান, এর পেছনে জম্মু রহমানের হাত থাকতেও পারে। তবে ঘটনাটি সামনে আসতেই সুর চড়িয়েছে বিজেপি। বিজেপি নেতা কৃষাণ কেডিয়ার দাবি, এই জম্মু রহমান সন্দেশখালির 'শাহজাহান' বা 'জাহাঙ্গীর'-দের চেয়ে কোনও অংশে কম ছিলেন না। পুলিস যাতে দ্রুত তদন্ত করে এই চক্রের আসল মাথাকে খুঁজে বের করে, সেই দাবি জানিয়েছে বিজেপি।
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