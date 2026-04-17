West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের মুখেই বিশাল মাপের ভাঙন! তৃণমূল ছেড়ে দলে দলে যোগ বিজেপি'তে
শ্রীকান্ত ঠাকুর: রাজ্যে সামনেই বিধানসভা ভোট (West Bengal Assembly Election 2026)। আর তার আগেই ফের ভাঙন তৃণমূলে। ভোট (WB Assembly Election 2026) যত এগিয়ে আসছে, ততই দলবদল বাড়ছে জেলা জুড়েই। একদল থেকে অন্য দলে যোগদান করার দাবি প্রায় প্রতিদিনই উঠছে বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে। গতকাল, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বালুরঘাট বিধানসভা (Balurghat Assembly constituency)-র হিলি (Hili) ব্লকের তিওরে এক পথসভায় ঘটল এক বড় যোগদানের ঘটনা।
ভোট যত এগিয়ে আসছে
ভোট যত এগিয়ে আসছে তত দলবদল বাড়ছে জেলা জুড়েই৷ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ছ'টি বিধানসভাতেও বাড়ছে দলবদল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বালুরঘাট বিধানসভার হিলি ব্লকের তিওরে এক পথসভার আয়োজন করেছিল বিজেপি। সেখানে যোগদান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রায় সাড়ে তিনশো কর্মী সমর্থক একত্রিত হয়ে তৃণমূল ও বাম ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন বলে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি।
শক্তিবৃদ্ধি বিজেপি'র
যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার ও বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎকুমার রায়। ভোটের ঠিক আগে দিকে-দিকে বিজেপির এই শক্তিবৃদ্ধি সাংগঠনিক স্তরে এবং বুথস্তরে বিজেপির শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করবে বলেই দাবি বিজেপির জেলা নেতৃত্বের। প্রসঙ্গত, যোগদানকারীদের মধ্যে যুবকের সংখ্যাই বেশি ছিল। ভোটের কয়দিন আগে এই যোগদান বিজেপির শক্তি বাড়াল বলেই রাজনৈতিক মহলের মত।
তৃণমূলের বয়ান
যদিও তৃণমূলপ্রার্থী অর্পিতা ঘোষের দাবি, 'কেউ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেনি। বিজেপি চিরকালই মিথ্যা কথা বলে রাজনীতি করে, আজও একই ভাবে মিথ্যা কথা বলে তারা ভোটারদের মনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। এমন কেউ নেই যে, পাগল হয়ে গিয়েছে, তাই তারা বিজেপিতে জয়েন করবে।'
বনগাঁয়, হুগলিতে
প্রসঙ্গত, কদিন আগেই বনগাঁ বিজেপি সাংগঠনিক জেলায় বনগাঁ মহকুমা আদালতের বরিষ্ঠ আইনজীবী-সহ ১০ জন আইনজীবী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিকাশ ঘোষ ও বিজেপির প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়ার হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বরিষ্ঠ এক আইনজীবী বলেছিলেন, ২০১২ থেকে ২০১৭-- এই পাঁচ বছর সরকারি পিপি ছিলাম, কিন্তু তৃণমূলের দুর্নীতি দেখে আমি সেই পদ থেকে সরে আসি। এই দলের কোনও শৃঙ্খলাবদ্ধতা নেই, সমাজবিরোধী, দুর্নীতির কারণে দল ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। এ বিষয়ে বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়া বলেছিলেন, এখানে যে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন, তাঁর চরিত্রে, তাঁর কালচারে মানুষ বীতশ্রদ্ধ। আইনজীবী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী মহল, ভ্যানওয়ালা, টোটোওয়ালা সবাই। বিশ্বজিৎ দাস ৫০ হাজার ভোটে হারবেন। বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিকাশ ঘোষ বলেন, দল ভেতরে-ভেতরে আস্তে-আস্তে ভেঙে যাচ্ছে। যাঁরা সাহস করছেন, তাঁরা বিজেপিতে যোগদান করছেন। অন্য দিকে, যোগদানের প্রসঙ্গে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি, ১০ জন আইনজীবী নয়, একজন আইনজীবী। যিনি দলবদলু, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যোগ দেন। বিজেপিতে যোগদান করে নিজেকে বিশাল বড় ব্যক্তি বলে জাহির করছেন। তিনি একজন গুরুত্বহীন ব্যক্তি, তাঁর ব্যাপারে কিছু না বলাই ভালো। একই ছবি বলাগড়েও। কদিন আগেই বলাগড়েও এরকম অস্বস্তির মুখে পড়েছে শাসকদল। হুগলির বলাগড় ব্লকে তৃণমূলের অন্দরে ফাটল। জিরাট অঞ্চলের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন দেবাশীষ সরকার। জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁই ও অসীমা পাত্রকে চিঠি পাঠিয়ে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন তিনি। সেই ইস্তফাপত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছিল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)