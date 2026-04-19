WB Assembly Election 2026: বিজেপিই আসছে বাংলায়? 'জয় নিশ্চিত', দাবি বিজেপির; কেন এত আত্মবিশ্বাসী গেরুয়া শিবির?

WB Assembly Election 2026: বিজেপিই আসছে বাংলায়? 'জয় নিশ্চিত', দাবি বিজেপির; কেন এত আত্মবিশ্বাসী গেরুয়া শিবির?
West Bengal Assembly Election 2026: নাগরাকাটা বিধানসভার মেটেলি ব্লকের ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উত্তর ধুপঝোরা এলাকায় এক যোগদান সভা হয়। ওই সভায় একাধিক পরিবার তৃণমূল এবং সিপিএম ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টি-তে যোগদান করে বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের।
অরূপ বসাক: রাজ্যে সামনেই বিধানসভা ভোট (West Bengal Assembly Election 2026)। আর বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এই আবহেই বিভিন্ন জায়গায় দলবদলের প্রবণতাও নজরে আসছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। নাগরাকাটা বিধানসভার (Nagrakata Assembly constituency) মেটেলি ব্লকে একাধিক পরিবার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) এবং সিপিএম (CPIM) ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে (BJP) যোগদান করেছে বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের।
তৃণমূল থেকে বিজেপি'তে
ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই দলবদল বাড়ছে জেলা জুড়ে। একদল থেকে অন্য দলে যোগদান করার দাবি প্রায় প্রতিদিনই উঠছে বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এই আবহেই বিভিন্ন জায়গায় দলবদলের প্রবণতাও নজরে আসছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। এই আবহেই শুক্রবার রাতে নাগরাকাটা বিধানসভার মেটেলি ব্লকের ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উত্তর ধুপঝোরা এলাকায় এক যোগদান সভা হয়। ওই সভায় সুনু ওঁরাও ও কালু ওঁরাওয়ের নেতৃত্বে একাধিক পরিবার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএম ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টি-তে যোগদান করেছেন বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের।
ক্রমশ সমর্থন বাড়ছে
বিজেপি'র দাবি অনুযায়ী, প্রায় ১৪টি পরিবার এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেয়। এদিন এই নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপির সমতল মণ্ডল সভাপতি মুন্না আলম। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সদস্য মজনুল হক, নেতা হামিদুল ইসলাম, জগবন্ধু রায়, শ্যামল ছেত্রী, চামু ভূজেল, বিশাল কুমার-সহ একাধিক নেতা-কর্মী।
বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই যোগদানের ধারা আরও জোরদার হবে এবং সাধারণ মানুষের সমর্থন ক্রমশ তাদের দিকে বাড়ছে।
ভোট যত এগিয়ে আসছে
দিকে দিকে ছবিটা একই। ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই দলবদল বাড়ছে বিভিন্ন জেলা জুড়ে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ছ'টি বিধানসভাতেও ঘটেছে দলবদল। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বালুরঘাট বিধানসভার হিলি ব্লকের তিওরে এক পথসভার আয়োজন করেছিল বিজেপি। সেখানে যোগদান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রায় সাড়ে তিনশো কর্মী সমর্থক একত্রিত হয়ে তৃণমূল ও বাম ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন বলে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি।
বিজেপি'র শক্তিবৃদ্ধি
যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার ও বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎকুমার রায়। ভোটের ঠিক আগে দিকে-দিকে বিজেপির এই শক্তিবৃদ্ধি সাংগঠনিক স্তরে এবং বুথস্তরে বিজেপির শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করবে বলেই দাবি বিজেপির জেলা নেতৃত্বের। প্রসঙ্গত, যোগদানকারীদের মধ্যে যুবকের সংখ্যাই বেশি ছিল। ভোটের কয়দিন আগে এই যোগদান বিজেপির শক্তি বাড়াল বলেই রাজনৈতিক মহলের মত। যদিও তৃণমূলপ্রার্থী অর্পিতা ঘোষের দাবি, 'কেউ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেনি। বিজেপি চিরকালই মিথ্যা কথা বলে রাজনীতি করে, আজও একই ভাবে মিথ্যা কথা বলে তারা ভোটারদের মনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। এমন কেউ নেই যে, পাগল হয়ে গিয়েছে, তাই তারা বিজেপিতে জয়েন করবে।'
বনগাঁয়, হুগলিতে
প্রসঙ্গত, কদিন আগেই বনগাঁ বিজেপি সাংগঠনিক জেলায় বনগাঁ মহকুমা আদালতের বরিষ্ঠ আইনজীবী-সহ ১০ জন আইনজীবী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিকাশ ঘোষ ও বিজেপির প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়ার হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বরিষ্ঠ এক আইনজীবী বলেছিলেন, ২০১২ থেকে ২০১৭-- এই পাঁচ বছর সরকারি পিপি ছিলাম, কিন্তু তৃণমূলের দুর্নীতি দেখে আমি সেই পদ থেকে সরে আসি। এই দলের কোনও শৃঙ্খলাবদ্ধতা নেই, সমাজবিরোধী, দুর্নীতির কারণে দল ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। এ বিষয়ে বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়া বলেছিলেন, এখানে যে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন, তাঁর চরিত্রে, তাঁর কালচারে মানুষ বীতশ্রদ্ধ। আইনজীবী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী মহল, ভ্যানওয়ালা, টোটোওয়ালা সবাই। বিশ্বজিৎ দাস ৫০ হাজার ভোটে হারবেন। বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিকাশ ঘোষ বলেন, দল ভেতরে-ভেতরে আস্তে-আস্তে ভেঙে যাচ্ছে। যাঁরা সাহস করছেন, তাঁরা বিজেপিতে যোগদান করছেন। অন্য দিকে, যোগদানের প্রসঙ্গে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি, ১০ জন আইনজীবী নয়, একজন আইনজীবী। যিনি দলবদলু, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যোগ দেন। বিজেপিতে যোগদান করে নিজেকে বিশাল বড় ব্যক্তি বলে জাহির করছেন। তিনি একজন গুরুত্বহীন ব্যক্তি, তাঁর ব্যাপারে কিছু না বলাই ভালো। একই ছবি বলাগড়েও। কদিন আগেই বলাগড়েও এরকম অস্বস্তির মুখে পড়েছে শাসকদল। হুগলির বলাগড় ব্লকে তৃণমূলের অন্দরে ফাটল। জিরাট অঞ্চলের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন দেবাশীষ সরকার। জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁই ও অসীমা পাত্রকে চিঠি পাঠিয়ে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন তিনি। সেই ইস্তফাপত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছিল।
