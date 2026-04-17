West Bengal Assembly Election 2026: এবার বিরাট এক সিপিএম নেতার তৃণমূলে যোগ! ভোটবাংলায় অবিশ্বাস্য ছবি! ভোট-সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত?

West Bengal Assembly Election 2026: এবার বিরাট এক সিপিএম নেতার তৃণমূলে যোগ! ভোটবাংলায় অবিশ্বাস্য ছবি! ভোট-সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত?
West Bengal Assembly Election 2026: ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই দলবদল বাড়ছে জেলা জুড়েই। একদল থেকে আরেক দলে যোগদান করার দাবি প্রায় প্রতিদিনই উঠছে বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে। এবার শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও বাম থেকে তণমূলে যোগের ঘটনাও ঘটল। কোথায়, কোন নেতা? বাংলার ভোট-সমীকরণে কী প্রভাব পড়বে?
পার্থ চৌধুরী: রাজ্যে সামনেই বিধানসভা ভোট (West Bengal Assembly Election 2026)। আর তার আগেই ভাঙন বামদলে (Left wing)। ভোট (WB Assembly Election 2026) যত এগিয়ে আসছে, ততই দলবদল বাড়ছে জেলা জেলায়। একদল থেকে অন্য দলে যোগদান করার দাবি প্রায় প্রতিদিনই উঠছে বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে। গতকাল, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বালুরঘাট বিধানসভা (Balurghat Assembly constituency)-র হিলি (Hili) ব্লকের তিওরে এক পথসভায় ঘটে এক বড় যোগদানের ঘটনা। এবার ঘটল বর্ধমানের ভাতারে (Bhatar Bardhaman)। খোদ সিপিএম (CPIM) থেকে তৃণমূলে (TMC) যোগ।
সিপিএমের প্রভাবশালী নেতার তৃণমূলে যোগ
বিধানসভা ভোটের কয়েকদিন আগেই পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন সিপিএমের একসময়ের প্রভাবশালী নেতা শ্রীজিৎ কোনার। ভাতার ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিদায়ী বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী শান্তনু কোনার এবং ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাসুদেব যশ-সহ স্থানীয় নেতারা।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের মুখেই বিশাল মাপের ভাঙন! তৃণমূল ছেড়ে দলে দলে যোগ বিজেপি'তে
২৯৮ ভোটে পরাজিত
ভাতারের নাসিগ্রামের বাসিন্দা শ্রীজিৎ কোনার একসময় ভাতারে সিপিএম-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ ছিলেন। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভাতার কেন্দ্র থেকে সিপিএম প্রার্থী হিসেবে লড়ে তিনি তৃণমূলের কাছে মাত্র ২৯৮ ভোটে পরাজিত হন। বড়বেলুন ২ গ্রামপঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ও উপপ্রধান হিসেবেও তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি সিপিএমের ভাতার এরিয়া কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর দলবদলকে কেন্দ্র করে বিরোধী শিবিরে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা।
কী বলছে সিপিএমের ভাতার এরিয়া কমিটি?
যদিও সিপিএমের ভাতার এরিয়া কমিটির দাবি করেছে, শ্রীজিৎ কোনার দীর্ঘদিন ধরেই সংগঠনে নিষ্ক্রিয় ছিলেন। সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য দীপঙ্কর দে জানান, 'কেউ যদি সাধ করে নদর্মায় ঝাঁপ দিতে চান, সেটা তাঁর ব্যাপার। এ নিয়ে দল ভাবিত নয়। এখন অনেক তরুণ ও যোগ্য মানুষ বাম আন্দোলনে আসছেন। আমরা তাঁদের নিয়ে ভাবি।'
স্থানীয় তৃণমূল কী বলছে?
ভাতারের বড়বেলুন ২ অঞ্চলের নাসিগ্রাম ভাতার বিধানসভা কেন্দ্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল এলাকা, যেখানে একাধিক গ্রাম সংসদ রয়েছে। বড়বেলুন ২ অঞ্চলেও বিগত নির্বাচনে শাসকদল অল্প ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল বলে জানা গিয়েছে। ফলে এই দলবদলকে স্থানীয় স্তরে সংগঠন মজবুত করার কৌশল হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল। এই প্রসঙ্গে মানগোবিন্দ অধিকারী বলেন, শ্রীজিৎ কোনারের যোগদান তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তি আরও বাড়াবে। অন্য দিকে তৃণমূল প্রার্থী শান্তনু কোনার দাবি করেন, বর্তমানে বামপন্থীদের একাংশও মনে করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রকৃত বামপন্থী নেতা আর নেই, যিনি শ্রমিক-কৃষক ও খেটে খাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়ান।
স্বয়ং শ্রীজিৎ কী বলছেন?
আর স্বয়ং শ্রীজিৎ কোনার কী বলছে? নিজের দলবদলের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীজিৎ কোনার জানান, ভাতার-সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গে যে উন্নয়নের কাজ চলছে, তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আমি তৃণমূল কংগ্রেসকেই উপযুক্ত মঞ্চ বলে মনে করেছি। শেষ পাওয়া খবরে, শ্রীজিৎ কোনারকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে সিপিএম।
