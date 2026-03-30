WB Assembly Election 2026: বাগনানে সিপিএম-কংগ্রেস-আইএসএফ থেকে দলে দলে তৃণমূলে যোগদান; আরও বেশি মার্জিনে জয় লক্ষ্য টিএমসি'র

WB Assembly Election 2026: বাগনানে সিপিএম-কংগ্রেস-আইএসএফ থেকে দলে দলে তৃণমূলে যোগদান; আরও বেশি মার্জিনে জয় লক্ষ্য টিএমসি'র
WB Assembly Election 2026: নির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণার পরেই বিভিন্ন দলের প্রচার বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে থাকছে বাগনানে। বাগনান বিধানসভায় এবার তৃণমূলের প্রার্থী অরুণাভ সেন। প্রচারে তিনি পায়ে হেঁটেই পৌঁছে যাচ্ছেন অলিগলি ও সাধারণ মানুষের কাছে। আর তাঁর এই প্রচারের মাঝেই তিনি তৃণমূলে যোগদান করালেন ৩০০-র বেশি পরিবারকে।
শুভাশিস মণ্ডল: বাগনানে (Bagnan) সিপিএম কংগ্রেস ও আইএসএফ (CPM-CONG-ISF) থেকে যোগদান তৃণমূলে (joining TMC)। পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা ভোটের (wb assembly election 2026) আবহে যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাগনান বিধানসভায় এবার তৃণমূলের প্রার্থী (Candidate of Bagnan Vidhan Sabha Constituency) অরুণাভ সেন (Arunava Sen)। প্রচারে তিনি পৌঁছে যাচ্ছেন অলিগলির ভিতরে সাধারণ মানুষের কাছে। তাঁর সেই প্রচারের মাঝেই তিনি তৃণমূলে যোগদান করালেন ৩০০-র বেশি পরিবারকে।
বাগনানে
নির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণার পরেই বিভিন্ন দলের প্রচার নিজেদের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে থাকছে। বাগনান বিধানসভায় এবার তৃণমূলের প্রার্থী অরুণাভ সেন। প্রচারে তিনি পায়ে হেঁটেই পৌঁছে যাচ্ছেন বাগনানের অলিগলিতে, সাধারণ মানুষের কাছাকাছি। তাঁর প্রচারের মাঝেই তৃণমূলে যোগদান করালেন তিনি। বাগনানে হাল্যান অঞ্চল থেকে CPM, ISF ও CON-সহ বিভিন্ন দল থেকে প্রায় ৩০০-র বেশি পরিবার তাঁর হাত থেকে দলীয় পতাকা নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সামিল হতেই এই যোগদান বলে মত তাঁদের।
বেশি মার্জিনে জয়লাভ
প্রচারে এক টুকরো জমি ছাড়তে নারাজ তিনি। বাগনানের তৃণমূল কংগ্রেসের তিনবারের বিধায়ক তিনি। এবারেও তিনি প্রার্থী। তিনি অরুণাভ সেন। উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার বার্তা নিয়ে পায়ে হেঁটেই মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছেন তিনি। বিরোধীরা কে কোথায় দাঁড়াল-- তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাচ্ছেন না। জয়লাভের ক্ষেত্রে তিনি আশাবাদী। বরং এবারের নির্বাচনে তার উদ্দেশ্য, গত নির্বাচনগুলির থেকে আরও বেশি মার্জিনে জয়লাভ।
খালোড় কালীমন্দিরে পুজো
কয়েকদিন আগেই খালোড় কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে ভোট প্রচার শুরু করেছেন তৃণমূলের বাগনান বিধানসভার এই প্রার্থী অরুনাভ সেন। প্রচারে সাজানোগোছানো বাদ্যযন্ত্র সহকারে জাঁকজমক ভাবে প্রচার সারছেন বাগনানের শাসকদলের তিনবারের বিধায়ক ও এবারের প্রার্থী অরুণাভ।
কী বলছেন প্রার্থী অরুণাভ?
অরুণাভ বলেন, 'ভোটের সময় সব বিরোধীরা তাঁদের প্রচার করছেন, এটা দেখে ভালো লাগছে, কেননা, সারা বছর তো তাঁরা মানুষের সঙ্গে থাকেন না! একমাত্র ভোট এলেই তাঁদের দেখা যায়। আর আমরা প্রতি বছরই গত বছরের মার্জিনকে ছাপিয়ে আরও বেশি মার্জিনে যাওয়ার লক্ষ্য রাখি। এবারেও পুরনো মার্জিন থেকে আরও বেশি মার্জিন টার্গেট আমাদের।'
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)