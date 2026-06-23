/মহারাষ্ট্র থেকে নদীয়া! আবাসিক এলাকায় চলত ‘নকল-মেয়াদোত্তীর্ণ’ ওষুধের রমরমা, যৌথ অভিযানে গ্রেফতার ২

বিশ্বজিত্ মিত্র: মহারাষ্ট্র থেকে নদীয়া কোটি টাকার অবৈধ ওষুধ কারবারের পর্দা ফাঁস, গ্রেফতার ২। নদীয়ার তাহেরপুর থানার বাদকুল্লা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় হদিস মিলল এক বড়সড় বেআইনি ওষুধ ব্যবসার। ড্রাগ কন্ট্রোল দফতর এবং তাহেরপুর থানার পুলিস যৌথ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বেআইনি ওষুধ উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিস দু'জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম রবীন্দ্রনাথ মিত্র ও বাসন্তী দাস।
কীভাবে চলত এই চক্র?
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ২-৩ বছর ধরে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে এই কারবার চালানো হচ্ছিল। শিশু থেকে বয়স্ক-- সবার জন্যই সেখানে ওষুধ মজুত থাকত। এর মধ্যে কাশির সিরাপ, গ্যাসের ওষুধ, ও ব্যথানাশক ট্যাবলেট প্রধান। ধৃত রবীন্দ্রনাথ মিত্রের দাবি, তাঁরা মূলত বাজার থেকে অচল বা অবিক্রিত ওষুধ কম দামে সংগ্রহ করতেন। মহারাষ্ট্র থেকে চোরাপথে এই ওষুধ প্রথমে কলকাতায় আসত, তারপর সেখান থেকে নদীয়া আনা হত। কোনও বৈধ ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়াই এই বিপুল ওষুধের কারবার চলছিল। এমনকী, উদ্ধার হওয়া বহু ওষুধের গায়ে কোনও জরুরি QR কোড বা চেনার মতো বৈধ নম্বর ছিল না।
পুলিসের বড় সাফল্য ও পরবর্তী পদক্ষেপ
গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ড্রাগ কন্ট্রোল ও পুলিস ওই বাড়িতে হানা দেয়। উদ্ধার হয় লক্ষাধিক টাকার ওষুধ, যার মধ্যে একটা বড় অংশই মেয়াদোত্তীর্ণ। তদন্তের জন্য ওষুধের নমুনা সংগ্রহ করে ঘর দুটি সিল করে দেওয়া হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে তাহেরপুর থানার পুলিস।
এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য
এই ওষুধগুলি এলাকার হাতুড়ে ডাক্তার এবং গ্রামীণ ছোট ছোট দোকানে কম দামে সরবরাহ করা হতো। দীর্ঘদিন ধরে একটি আবাসিক এলাকায় সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের সাথে এমন ভয়ানক খেলা চলছিল জানতে পেরে স্তম্ভিত স্থানীয় বাসিন্দারা। এই চক্রের পেছনে আর কোনও বড় মাথা জড়িয়ে আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।
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