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মহারাষ্ট্র থেকে নদীয়া! আবাসিক এলাকায় চলত ‘নকল-মেয়াদোত্তীর্ণ’ ওষুধের রমরমা, যৌথ অভিযানে গ্রেফতার ২

রীতিমতো শোরগোল! বাদকুল্লায় ড্রাগ কন্ট্রোল ও পুলিসের বড় সাফল্য, ফাঁস বিপুল টাকার অবৈধ ওষুধ চক্র। মহারাষ্ট্র থেকে চোরাপথে কলকাতায়, তারপর নদীয়া! ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়াই চলত ওষুধের কারবার। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 23, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:30 AM IST
মহারাষ্ট্র থেকে নদীয়া! আবাসিক এলাকায় চলত ‘নকল-মেয়াদোত্তীর্ণ’ ওষুধের রমরমা, যৌথ অভিযানে গ্রেফতার ২
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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