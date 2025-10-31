English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

WB HS Exam 2025 Results: যুগ্ম প্রথম পুরুলিয়ারই বল্লভ-আদিত্য! প্রথম দশে নরেন্দ্রপুরের ৩১! মেয়েদের শীর্ষে দীপান্বিতা...

Wbchse HS 3rd Semester Results 2025: ৩৯ দিনের মাথায় প্রকাশ উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল। প্রথম দশের মোট ৬৯ পড়ুয়া। যুগ্মভাবে মেধাতালিকার শীর্ষে পুরুলিয়ার প্রীতম বল্লভ ও আদিত্য নারায়ণ জানা। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 31, 2025, 02:25 PM IST
WB HS Exam 2025 Results: যুগ্ম প্রথম পুরুলিয়ারই বল্লভ-আদিত্য! প্রথম দশে নরেন্দ্রপুরের ৩১! মেয়েদের শীর্ষে দীপান্বিতা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে এ বছর সেমেস্টার পরীক্ষায় প্রথম উচ্চমাধ্যমিক। ৮ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল পরীক্ষা।  তৃতীয় সেমেস্টারটি এমসিকিউ পদ্ধতিতে হয়েছিল। পরীক্ষার ৩৯ দিনের মাথায় ফল প্রকাশিত হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম সেমেস্টারের ফল।

Add Zee News as a Preferred Source

এবারে ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা বেশি ছিল। এবছর পাসের হারও সবচেয়ে বেশি। এবছর পাসের হার- ৯৩.৭২%, গত বছর ছিল- ৯০.৭৯%। পাসের হারে এগিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। পাসের হারে দ্বাদশ স্থানে কলকাতা, বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার সর্বোচ্চ। বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার- ৯৮.৮০%, কর্মাসে পাসের হার- ৯৪.১৯%, কলাবিভাগে পাসের হার- ৯২.৫৪%।

আরও পড়ুন:Actress Rupa Dutta Arrest: চোখের নিমেষে ব্যাগ থেকে হাতসাফাই ৬৩ গ্রাম সোনা! গ্রেফতার 'পকেটমার' টেলি অভিনেত্রী... কেলেঙ্কারি কাণ্ড

প্রথম দশের মোট ৬৯ পড়ুয়া। প্রথম তিনজন কর্মাসের পড়ুয়া। মেরিট লিস্ট অনুযায়ী কলাবিভাগের কেউ নেই। এদের মধ্যে রয়েছে তিন জন ছাত্রী, বাকি সবাই ছাত্র। উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম স্থানে দুই জন। ৯৮.৯৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে যুগ্মভাবে মেধাতালিকার শীর্ষে প্রীতম বল্লভ ও আদিত্য নারায়ণ জানা। দু'জনেই পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছাত্র। দ্বিতীয় হয়েছে ১০ জন, সবাই পেয়েছে ৯৮.৯৫ শতাংশ।

জানা গিয়েছে, রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর থেকে একাধিক পড়ুয়া দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন। তৃতীয় স্থানেও নরেন্দ্রপুরের পড়ুয়া। ৯৮.৯২ শতাংশ পেয়ে তৃতীয় হয়েছে সোহম ভৌমিক। প্রথম দশে ৬৯ জনের মধ্যে ৩১ জনই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র। 

মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে দীপান্বিতা পাল, দৌলতপুর হাইস্কুলের পড়ুয়া পেয়েছে ৯৮.৪ শতাংশ। 

আরও পড়ুন:Teen Death: হস্টেলে নেই! ক্লাসরুমে স্কুল ড্রেসেই ১৮-র অভিনন্দন মিলল ভয়ংকর অবস্থায়! চরম মর্মান্তিক...

পড়ুয়াদের অভিনন্দন জানাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন, 'আজ  উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় সেমিস্টারে সফল সকল ছাত্রছাত্রীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। তোমাদের বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও অভিনন্দন জানাই। দেশের মধ্যে প্রথমবার সেমিস্টার পদ্ধতিতে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা হল। এই বিপুল আয়োজন সঠিকভাবে করার জন্য এর সঙ্গে যুক্ত সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাই। যারা এবার ভালো ফল করতে পারো নি তাদের বলব, হতাশ না হয়ে চতুর্থ সেমিস্টারে যাতে ভালো ফল হয় তার চেষ্টা করো।'

উল্লেখ্য, ফলাফল দেখা যাবে সংসদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে - https://result.wb.gov.in। দুপুর ২টা থেকে পরীক্ষার্থীরা নিজেদের রোল নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে লগ ইন করে রেজাল্ট ডাউনলোড ও প্রিন্ট করতে পারবেন। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধানশিক্ষক স্বাক্ষর ও স্ট্যাম্পসহ নম্বরপত্র শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেবেন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
WBCHSE Resultwbchse 3rd semester resultwbchse result 2025wbchse hs result 2025wbchse loginwbchse official websitewbchse hs 3rd semester result 2025
পরবর্তী
খবর

SIR in Bengal: SIR আবহে ভয়ংকর অভিযোগ! ৫৯ জন মৃত ভোটার... তৃণমূলের বুথ সভাপতিই খোদ BLO?
.

পরবর্তী খবর

SIR in Bengal: SIR ঘোষণা হতেই নাম খোঁজার হিড়িক, ১ কোটির চাপে শেষে কমিশনের সাইটই...