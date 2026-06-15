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  • /Jahangir Khan: ৬ বছর পর খুলল ফাইল, সাঁড়াশি চাপে পুষ্পা! নাড্ডার কনভয়ে হামলার নতুন তদন্তে প্রকাশ্য রাস্তায় কান ধরল ফলতার ত্রাস

Jahangir Khan: ৬ বছর পর খুলল ফাইল, সাঁড়াশি চাপে পুষ্পা! নাড্ডার কনভয়ে হামলার নতুন তদন্তে প্রকাশ্য রাস্তায় কান ধরল ফলতার ত্রাস

JP Nadda Convoy Attack: এদিকে ফলতায় ফের জাহাঙ্গির খানকে নিয়ে রবিবার ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল পুলিস। পুনর্নির্মাণের সময়ও হাত জোড় করলেন ফলতার 'পুষ্পা', কানও ধরলেন। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখলেন এলাকার বাসিন্দারা।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 15, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:52 AM IST
Jahangir Khan: ৬ বছর পর খুলল ফাইল, সাঁড়াশি চাপে পুষ্পা! নাড্ডার কনভয়ে হামলার নতুন তদন্তে প্রকাশ্য রাস্তায় কান ধরল ফলতার ত্রাস

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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