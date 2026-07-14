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তৃণমূলের ১৫ বছরের দুর্নীতির তদন্তে বিরাট পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রীর: শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য-- রেহাই পাবে না কেউ, কোমর বাঁধল রাজ্য

West Bengal Government probe on TMC Corruption: বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়োগ ও অন্যান্য অনিয়ম এবং সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। পাশাপাশি, বেআইনি নির্মাণ ও পুর আইনের লঙ্ঘনের বিষয়গুলিও কমিশন খতিয়ে দেখবে। শুধু তদন্তই নয়, দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎ হওয়া সরকারি অর্থ ও সম্পত্তি কীভাবে উদ্ধার করা যায়, সে বিষয়েও সরকারকে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করবে এই কমিশন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 14, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:42 PM IST
তৃণমূলের ১৫ বছরের দুর্নীতির তদন্তে বিরাট পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রীর: শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য-- রেহাই পাবে না কেউ, কোমর বাঁধল রাজ্য
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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