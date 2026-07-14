/তৃণমূলের ১৫ বছরের দুর্নীতির তদন্তে বিরাট পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রীর: শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য-- রেহাই পাবে না কেউ, কোমর বাঁধল রাজ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০১১ সালের মে মাস থেকে ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত, অর্থাৎ বিগত তৃণমূল সরকারের দীর্ঘ ১৫ বছরের শাসনকালে বিভিন্ন সরকারি দফতরে হওয়া প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির শিকড় খুঁজতে বড় পদক্ষেপ বর্তমান রাজ্য সরকারের। সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুকে এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে এই সংক্রান্ত একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
কমিশনের কাঠামো
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই কমিশনকে অত্যন্ত পেশাদার ও শক্তিশালী কাঠামো দেওয়া হয়েছে। কমিশনের তদন্ত শাখার প্রধান হিসেবে থাকবেন এক জন প্রবীণ আইপিএস (IPS) আধিকারিক। অন্যদিকে, প্রশাসনিক কাজকর্ম ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্বে থাকবেন এক জন প্রবীণ আইএএস (IAS) বা ডব্লিউবিসিএস (WBCS) আধিকারিক, যিনি এই কমিশনের সদস্য-সচিব হিসেবেও কাজ করবেন। এ ছাড়া, প্রযুক্তিগত ও আর্থিক অনিয়ম খতিয়ে দেখার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রেভিনিউ সার্ভিসের এক জন দক্ষ আধিকারিককে রাখা হচ্ছে। প্রয়োজনে রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন নিয়ে কমিশন বাইরে থেকে অতিরিক্ত সদস্য বা বিশেষজ্ঞও নিয়োগ করতে পারবে।
তদন্তের পরিধি
প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির এই তদন্ত প্রক্রিয়া অত্যন্ত ব্যাপক হতে চলেছে। শিক্ষা, খাদ্য ও সরবরাহ, দুর্যোগ মোকাবিলা, পুর ও পঞ্চায়েত, আবাসন, মৎস্য, শিল্প, পূর্ত, ভূমি ও রাজস্ব এবং জিটিএ (GTA)-সহ রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখবে এই কমিশন। তদন্তের মূল বিষয়ের মধ্যে থাকছে-- ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রশাসনিক নিয়ম ও প্রক্রিয়া লঙ্ঘন, সরকারি তহবিলের অপব্যবহার এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ।
বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়োগ ও অন্যান্য অনিয়ম এবং সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। পাশাপাশি, বেআইনি নির্মাণ ও পুর আইনের লঙ্ঘনের বিষয়গুলিও কমিশন খতিয়ে দেখবে। শুধু তদন্তই নয়, দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎ হওয়া সরকারি অর্থ ও সম্পত্তি কীভাবে উদ্ধার করা যায়, সে বিষয়েও সরকারকে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করবে এই কমিশন।
সিভিল কোর্টের ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা
কাজ পরিচালনার সুবিধার্থে এই কমিশনকে সিভিল কোর্টের সমপর্যায়ের ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কমিশন যেকোনো ব্যক্তিকে তলব করে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারবে। যেকোনো সরকারি রেকর্ড বা নথি তলব করার পাশাপাশি শপথের ভিত্তিতে জবানবন্দি নেওয়ার এক্তিয়ার থাকবে বিচারপতির নেতৃত্বাধীন এই কমিটির। এমনকি যেকোনো স্থানে বসে শুনানি করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। তদন্তে দুর্নীতির প্রাথমিক প্রমাণ মিললে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষকে সরাসরি এফআইআর (FIR) দায়ের করার সুপারিশ করতে পারবে কমিশন।
তবে বিজ্ঞপ্তিতে একটি স্পষ্ট সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যে সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগ ইতিমধ্যেই সিবিআই (CBI) বা অন্য কোনো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তাধীন, কিংবা অন্য কোনও কমিশনের বিচারাধীন রয়েছে, সেগুলির ওপর এই কমিশন কোনও তদন্ত চালাতে পারবে না। কমিশনকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর তদন্তের অগ্রগতি এবং সুপারিশ-সহ বিস্তারিত রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে জমা দিতে হবে।
মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এর আগে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত কড়া অবস্থানের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং প্রয়োজনে তা নিলামে তোলা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই চরম হুঁশিয়ারির পরই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে এই শক্তিশালী তদন্ত কমিশন গঠনকে রাজ্যের দুর্নীতিবিরোধী লড়াইয়ে এক বড় ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে প্রশাসনিক মহল।
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