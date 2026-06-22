/শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিনে ছুটি! কবে? গড়া হবে তাঁর বিশাল মূর্তিও, কত ফুটের?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাজেট পেশ করার সময় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানিয়ে দিলেন,শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে এবার থেকে রাজ্যে ছুটি থাকবে। অর্থমন্ত্রী বলেন, ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে এ বার থেকে রাজ্যে ছুটি থাকবে!'
ছুটি ও মূর্তি
বাজেট পেশ করার সময় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানিয়ে দেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে এবার থেকে এ রাজ্যে ছুটি থাকবে। অর্থমন্ত্রী বলেন, ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনটি এবার থেকে এ রাজ্যে ছুটি হিসেবে গণ্য হবে' শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি তিনি জানান, ড শ্যামাপ্রসাদের একটি মূর্তিও নির্মাণ হবে ১২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে।
তাঁর স্মৃতিতে ২০০ কোটি
শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতিতে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হচ্ছে। সোমবার বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশের সময় শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিনে সরকারি ছুটি দেওয়ার কথা ঘোষণার পাশাপাশি শ্যামাপ্রসাদের জিরাটের পৈতৃক ভিটেকে সংরক্ষণ করার কথাও ঘোষণা করা হয়। সেখানে হবে লাইব্রেরি, পার্ক, স্মৃতিসৌধ। এজন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন অর্থমন্ত্রী।
মুখ্যমন্ত্রীর পূর্বঘোষণা
প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়েছিলেন, বাংলায় শ্যামাপ্রসাদের ১২৫ ফুটের মূর্তি তৈরি হবে। তিনি বলেন, '৬ জুলাই শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী। তা সাড়ম্বরে পালন করা হবে। তাঁর পৈত্রিকভিটে ক্রয় করে লাইব্রেরি বানাব,স্মৃতিসৌধ বানাব।'
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী-- একটি ঘটনাবহুল জীবন
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ১৯০১ সালের ৬ জুলাই কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা বিখ্যাত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের আদি নিবাস ছিল হুগলির জিরাট-বলাগড় গ্রামে। তাঁর পিতামহ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৮৩৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর জিরাট-বলাগড় গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জিরাটের বিত্তশালীদের সাহায্যে কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে আসেন এবং পরে জিরাট-বলাগড় গ্রাম ছেড়ে কলকাতার ভবানীপুরে পাকাপাকি ভাবে থাকতে শুরু করেন। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলা বিধানসভার ভোটাভুটির মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত হয়েছিল, যার ফলে হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি নিয়ে 'পশ্চিমবঙ্গ' নামক রাজ্যের জন্ম হয়। ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এই বঙ্গভঙ্গের দাবিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং বাংলা যাতে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তার জন্য আন্দোলন করেছিলেন। তাঁর এই অবদানের জন্যই ২০ জুনকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শ্যামাপ্রসাদ ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহযোগিতায় ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরি দল ভারতীয় জনসঙ্ঘ দল প্রতিষ্ঠা করেন। কাশ্মীরে বন্দি থাকা অবস্থায় ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন রহস্যময়ভাবে মৃত্যুবরণ করেন শ্যামাপ্রসাদ।
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