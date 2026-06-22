Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিনে ছুটি! কবে? গড়া হবে তাঁর বিশাল মূর্তিও, কত ফুটের?

শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিনে ছুটি! কবে? গড়া হবে তাঁর বিশাল মূর্তিও, কত ফুটের?

Syama Prasad Mukherjee’s Birth Anniversary: ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় অবিভক্ত বাংলার অর্থমন্ত্রী ছিলেন। শোনা যায়, এই সময়ে কাজী নজরুল ইসলাম আর্থিক অনটনে ড. মুখার্জীর শরণাপন্ন হন এবং সহযোগিতা লাভ করেন। ড. মুখার্জীর পৈতৃক বাড়ি মধুপুরে কবির সস্ত্রীক থাকার ব্যবস্থা করেন তিনি তাঁর স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 22, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:48 PM IST
শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিনে ছুটি! কবে? গড়া হবে তাঁর বিশাল মূর্তিও, কত ফুটের?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রাজ্যে চালু হচ্ছে 'উদ্যম ক্রেডিট কার্ড', লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীর সামনে বিরাট সুযোগ
West Bengal Budget 20261 hr ago
2
Qatar Explosion1 hr ago
3
West Bengal new districts1 hr ago
4
West Bengal Budget 20261 hr ago
5
West Bengal Sports Budget 20261 hr ago