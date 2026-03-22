Jumping from 13000 Feet: ১৩০০০ ফুট উপরে বিমান, মুহূর্তের সিদ্ধান্তে আচমকা সেখান থেকে ভয়াল ঝাঁপ তরুণীর

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
Skydiving in North Bengal Mahima Chhetri: নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছে প্যারাশুট খুলে নিখুঁতভাবে মাটিতে অবতরণ-- সিনেমার দৃশ্য নয়, বাস্তবের এক সাহসী মহিলার অভিযাত্রা! এই হল স্কাই ডাইভিং! এই খেলাতেই নিজের নাম তুলে ধরেছেন উত্তরবঙ্গের মহিমা ছেত্রী। সত্যিই মহিমা তাঁর উদ্ভাসিত!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 22, 2026, 04:12 PM IST
অবিশ্বাস্য! আকাশ ছুঁয়ে তারপর মাটিতে!

অরূপ বসাক:  মাটি থেকে প্রায় ১৩ হাজার ফুট ওপরে উড়ছে একটি বিশেষ বিমান। মুহূর্তের সিদ্ধান্তে সেখান থেকে ঝাঁপ দিলেন এক তরুণী। চারপাশে তখন শুধুই মেঘ আর অসীম আকাশ। বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটল? না, এটা স্কাই ডাইভিং (Skydiving)! এই খেলাতেই নিজের নাম তুলে ধরেছেন উত্তরবঙ্গের (North Bengal) মহিমা ছেত্রী (Mahima Chhetri)।

Add Zee News as a Preferred Source

মহিমা তব উদ্ভাসিত!

নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছে প্যারাশুট খুলে নিখুঁতভাবে মাটিতে অবতরণ-- এ সিনেমার দৃশ্য নয়, বাস্তবের এক সাহসী অভিযাত্রা! এই রোমাঞ্চকর খেলাটিই স্কাই ডাইভিং, আর সেই খেলাতেই নিজের নাম তুলে ধরেছেন উত্তরবঙ্গের মহিমা ছেত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম নারী স্কাই ডাইভার

জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার ব্লকের ডামডিম বাজারের সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা মহিমা ছেত্রী পশ্চিমবঙ্গের প্রথম নারী স্কাই ডাইভার হিসেবে পরিচিত এখন। এ এমন এক খেলা, যেখানে দীর্ঘদিন পুরুষদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। সেখানে নিজের জায়গা করে নেওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু সাহস, অধ্যবসায় এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি তাঁকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।

অন্যরকম তাগিদ

মহিমার বাবা অর্জুন ছেত্রী সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে পরে আরপিএফ-এ কাজ করেছেন। ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের ও ছেলেদের সমান সুযোগ দিয়েছেন তিনি। ডুয়ার্সের বাগরাকোট সেনা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা, পরে শিলিগুড়ি সংলগ্ন দাদাপুরের একটি বেসরকারি আইন কলেজ থেকে আইন নিয়ে স্নাতক। সবকিছুই ছিল নিয়মমাফিক। কিন্তু মনের ভিতরে ছিল অন্যরকম কিছু করার তাগিদ। অনলাইনে আবেদন করে জাতীয় স্তরের নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সুযোগ পান মহিমা। মহারাষ্ট্রে রিলায়েন্স সিকিউরিটি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সংস্থায় কৃতিত্বের সঙ্গে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে বর্তমানে নাগুথালা পেট্রোকেমিক্যাল রিফাইনারিতে সিকিউরিটি এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে কর্মরত। 

স্বপ্ন ছিল আকাশ ছোঁয়া

তবে পেশার গণ্ডির বাইরে তাঁর স্বপ্ন ছিল আকাশ ছোঁয়া। সেই স্বপ্ন পূরণে পাড়ি দেন থাইল্যান্ডে। আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে স্কাই ডাইভিং প্রশিক্ষণ নিয়ে ‘এ’ ক্যাটাগরির লাইসেন্স অর্জন করেন। দেশে ফিরে ‘স্কাইহাই ইন্ডিয়া’ সংস্থার মাধ্যমে দক্ষতা আরও শানিয়ে তোলেন। ইতিমধ্যে ৩০টি সফল জাম্প তাঁর ঝুলিতে।

১ বছরে ৫০০

তবে এই পথ মোটেও সহজ ছিল না। স্কাই ডাইভিং একটি ব্যয়সাপেক্ষ খেলা। প্রতিটি জাম্প, প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম--সবকিছুর জন্য প্রয়োজন বিপুল অর্থ। নিজের বেতন এবং ঋণের সাহায্যে এতদূর এগিয়ে এসেছেন মহিমা। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছতে গেলে প্রয়োজন আরও বড় সহায়তা। মহিমার স্পষ্ট বক্তব্য, স্বপ্ন পূরণ করতে গেলে শুধু সাহস নয়, প্রয়োজন সহযোগিতা। সরকারি আর্থিক সহায়তা পেলে আমি এক বছরের মধ্যে ৫০০ জাম্প সম্পন্ন করে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারব!

বিশ্বমঞ্চে বাংলা

তাঁর লক্ষ্য শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যও নয়-- বাংলা ও দেশের নাম বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরাও তাঁর স্বপ্ন। তাঁর আগে ভারতের মাত্র কয়েকজন নারী এই খেলায় সাফল্য পেয়েছেন। সেই তালিকায় নিজের নাম যুক্ত করে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম নারী হিসেবে নতুন ইতিহাস গড়তে চান তিনি। মহিমার এই লড়াইয়ে তাঁর পরিবারও সমানভাবে তাঁর পাশে রয়েছে। মা রুমা ছেত্রী বলেন, অনেক কষ্ট করে মেয়ে এতদূর এসেছে। যদি সরকার একটু সাহায্য করে তাহলে ওর স্বপ্ন পূরণ হয়! একটি প্রতিভা, একটি স্বপ্ন, আর তার পাশে দাঁড়ানোর অপেক্ষায় সমাজ ও প্রশাসন-- মহিমার গল্প যেন সেই বার্তাই দেয়। যথাযথ সহযোগিতা পেলে এই তরুণী শুধু আকাশ ছোঁবেন না, বরং দেশের গর্ব হয়ে উঠবেন-- এমনই আশাবাদ সংশ্লিষ্ট সকলের।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
jumping from 13000 feetMahima ChhetriSkydivingnorth BengalDamdimSkydiver Mahima Chhetriস্কাইডাইভারমহিমা ছেত্রীউত্তরবঙ্গ
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

