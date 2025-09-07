English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather Update: মাত্র দুদিনের বৃষ্টির ব্রেক! মঙ্গল থেকেই জেলায় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি... গোটা পুজোতেই...

West Bengal Weather Update: রবিবার ও কাল সোমবার দক্ষিণে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।  মঙ্গলবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে জেলায় জেলায়। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে আজ রবিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 7, 2025, 11:35 AM IST
Bengal Weather Update: মাত্র দুদিনের বৃষ্টির ব্রেক! মঙ্গল থেকেই জেলায় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি... গোটা পুজোতেই...

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে আজ ও কাল বৃষ্টির পরিমাণ কম থাকবে। মঙ্গলবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ কয়েক পশলা হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে।
 
উত্তরবঙ্গে আজ রবিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। শুক্রবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি ওপরের জেলায়। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়।

আরও পড়ুন:Nadia: গলা টিপে খুন করা হয় নয়ের স্বর্ণাভকে! তেহট্ট কাণ্ডে গ্রেফতার ৪...

সিস্টেম:
সুস্পষ্ট নিম্নচাপ দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানে অবস্থান করছে। এটি পশ্চিম অভিমুখে এগোচ্ছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় এটি গুজরাট সংলগ্ন রাজস্থানে অবস্থান করবে। শক্তি বাড়িয়ে এটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা। মৌসুমী অক্ষরেখা ফের উড়িষ্যায় অবস্থান করছে। মৌসুমী অক্ষরেখা জয়সলমীর এরপর দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানের সুস্পষ্ট নিম্নচাপের উপর দিয়ে কোটা শিবপুরি দামহো পেন্ড্রা রোড সম্বলপুর ও  পুরী থেকে পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব দিকে এগিয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

পঞ্জাব থেকে পূর্ব মধ্য আরব সাগর এর কঙ্কন উপকূল পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত। দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানের নিম্নচাপ এলাকা থেকে উত্তরপূর্ব ঝারখন্ড পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত। এই অক্ষরেখা মধ্যপ্রদেশ ও ছত্রিশগড়ের উপর দিয়ে রয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গ: 
আজ রবিবার ও কাল সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলার কিছু এলাকায় হালকা মাঝারি বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। মঙ্গলবার ফের বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা একটু বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গের নয় জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। 

বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি কয়েক পশলা হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে থাকবে দমকা ঝোড়ো বাতাস। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বাতাস বইতে পারে। 

আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: আবেগী হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেই বিপদ বৃশ্চিক, ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান না করাই ভালো মীনের...

উত্তরবঙ্গ: 
আজ রবিবার ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাতে। এই জেলাগুলিতে বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।

সোমবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও বাড়বে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি উপরের চার জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উপরের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি চলবে। মঙ্গলবারে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে ভারী বৃষ্টি জলপাইগুড়ি কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। বুধবারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। বৃহস্পতিবারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলাতে। শুক্রবার শুধু কালিম্পং-এ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।

আরও পড়ুন:Kolkata: হাড়হিম হরিদেবপুর! জন্মদিন পার্টিতে ডেকে তরুণীকে মারধর, গণধর্ষণ...

কলকাতা:
মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ। কখনো মেঘলা আকাশ। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর কাছে থাকবে। মঙ্গলবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি। না হলেই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটাই বাড়বে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বুধবার বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ কয়েক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি র পূর্বাভাস। শুক্রবার কমবে বৃষ্টি। আপাতত ভারী বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই।

কলকাতার তাপমান:
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৬ ডিগ্রি । গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.২ ডিগ্রি । বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৭ থেকে ৯২ শতাংশ। 

ভিন রাজ্যে: 

গুজরাত ও পশ্চিম রাজস্থান এলাকায় প্রবল বৃষ্টির চরম সতর্কতা। পূর্ব রাজস্থান, কঙ্কন, গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্রে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। ওড়িশা ও উত্তরাখন্ডে ভারী বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি অরুণাচল প্রদেশ আসাম মেঘালয় মনিপুর মিজোরাম নাগাল্যান্ড ত্রিপুরাতে। তামিলনাড়ু, পন্ডিচেরি, করাই, কালে ভারী বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি সিকিম এবং উত্তরবঙ্গে।

