/তৃণমূল ছাড়লেন বালু, দলের সব পদ থেকে ইস্তফা জ্যোতিপ্রিয়র! কেন মমতার হাত ছাড়লেন? যা সামনে আসছে

প্রবীর চক্রবর্তী: এবার দলের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। চিঠি দিয়ে তা জানিয়েও দিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে দলের সমস্ত পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন তৃণমূলের প্রথম দিনের সৈনিক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু। সূত্রের খবর এমনই।
জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের পদত্যাগ
জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু দলকে তাঁর পদত্যাগের চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন। গত শনিবারই জ্যোতিপ্রিয়কে জাতীয় কর্ম সমিতির সদস্য করা হয়েছিল। সেই পদ তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, আমার ৩৫০-এর উপর সুগার, কিডনি খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই এই অবস্থায় দলের কোনো কাজকর্মে আমি এখন যুক্ত থাকতে পারছি না। তাই সব পদ ছেড়ে দিলাম।
নিঃসঙ্গ মমতা
আরও একা হয়ে পড়লেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বালু তাঁর দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী। এহেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকও তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। তৃণমূলনেত্রী দিনকয়েক আগেই তাঁকে দলের কর্মসমিতির সদস্য করেছিলেন। ঠিক তখনই বালুর এই আচমকা দলত্যাগের সিদ্ধান্তে বড়সড় ধাক্কা খেল তৃণমূল, ধাক্কা খেলেন তৃণমূল সুপ্রিমো।
জ্যোতির উঠে-আসা
১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম। সেই লগ্ন থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার এই প্রভাবশালী নেতা। রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার হয়ে দীর্ঘ কয়েকমাস জেলে খাটতেও হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু জ্যোতিপ্রিয়কে দল কখনও ছুড়ে ফেলে দেয়নি। বরং জেল থেকে বেরোনোর পরে মমতার স্নেহের হাত বরাবরের মতোই তাঁর মাথায় ছিল। দিনকয়েক আগেই স্নেহভাজন বালুকে দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক কমিটি 'ওয়ার্কিং কমিটি'র সদস্য করেছিলেন খোদ মমতাই। কিন্তু সেই ঘোষণার এক সপ্তাহের মাথাতেই মমতার হাত ছাড়লেন তিনি।
বালুর পাশে দিদি
এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় উঠছে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের প্রচারের একটি প্রসঙ্গ। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিপ্রিয়র পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। প্রকাশ্য মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি দাবি করেছিলেন, আমাদের মন্ত্রিসভায় বালু সবচেয়ে ভালো কাজ করেছে রাজনৈতিক মহলের মতে, উত্তর ২৪ পরগনার মতো গুরুত্বপূর্ণ জেলাকে ধরে রাখতেই বালুর উপর এই ভরসা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
রহস্য-চাপ?
যে-প্রশ্নটা বাংলার রাজনৈতিক মহলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেটা হল, অসুস্থতার কথা জ্য়োতিপ্রিয় বলছেন ঠিকই, কিন্তু সেটাই কি একমাত্র কারণ? এরই জেরে কি আচমকা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন জ্যোতিপ্রিয়? না কি অন্য কোনও চাপ আছে, দলের অন্দরের কোনও সমীকরণ আছে? এখন এসব নিয়েই জোর জল্পনা শুরু হয়েছে বাংলার রাজনৈতিক মহলে।
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