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তৃণমূল ছাড়লেন বালু, দলের সব পদ থেকে ইস্তফা জ্যোতিপ্রিয়র! কেন মমতার হাত ছাড়লেন? যা সামনে আসছে

Jyoti Priya Mallick Quits: এবার দলের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। চিঠি দিয়ে তা জানিয়েও দিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে দলের সমস্ত পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন তৃণমূলের প্রথম দিনের সৈনিক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু। সূত্রের খবর এমনই।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 19, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:48 PM IST
তৃণমূল ছাড়লেন বালু, দলের সব পদ থেকে ইস্তফা জ্যোতিপ্রিয়র! কেন মমতার হাত ছাড়লেন? যা সামনে আসছে

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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