/Jyotipriya Mallick Close Aid Arrested: গ্রেফতার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা, বাড়ি থেকে মিলল থরে থরে সাজানো টাকা-বিদেশি মদ-অস্ত্র

Jyotipriya Mallick Close Aid TMC Leader arrested: প্রথমে মছলন্দপুর এলাকা থেকে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবে পরিচিত অজিত সাহাকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর তাঁর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিস। তারপর বাড়ি থেকে অজিত সাহার ভাই সুজিত কুমার সাহাকেও গ্রেফতার করা হয়।
মনোজ মণ্ডল: গ্রেফতার রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ দাপুটে তৃণমূল নেতা। ধৃতের নাম অজিত সাহা। ভোট পরবর্তী হিংসা ও তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা ও তাঁর ভাই সুজিত কুমার সাহা। তল্লাশিতে উদ্ধার ২৬ লক্ষ টাকা-সহ বিপুল কার্তুজ ও বিদেশি মদ। রাজ্য রাজনীতিতে দুর্নীতি দমনের সমীকরণ বদলাতেই এবার বড়সড় ধাক্কা হাবরা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল শিবিরে। স্বাভাবিকভাবেই এই গ্রেফতারি ঘিরে হাবরা জুড়ে তীব্র রাজনৈতিক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।
একাধিক তোলাবাজি, আর্থিক জালিয়াতি এবং দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগে এবার পুলিসের জালে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা হাবরা ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি অজিত সাহা। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রথমে তাঁকে আটক করে পুলিস। শেষে গ্রেফতারি। ভোট পরবর্তী হিংসা ও তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার গাইঘাটা বিধানসভার মছলন্দপুর এলাকার তৃণমূল নেতা অজিত সাহা ও তাঁর ভাই সুজিত কুমার সাহা। তাঁর বাড়ি ঘিরে চলে পুলিসের তল্লাশি। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা, কার্তুজ, এয়ারগান, এয়ার পিস্তল, গুলির খোল ও বিদেশি মদ উদ্ধার করেছে পুলিস। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ২৪ তারিখে মছলন্দপুর এলাকায় ভোট পরবর্তী হিংসা ও তোলাবাজির অভিযোগ ওঠে তৃণমূল নেতা অজিত সাহা এবং তাঁর ভাই সুজিত কুমার সাহার বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিস। প্রথমে মছলন্দপুর এলাকা থেকে অজিত সাহা (৬৭)-কে গ্রেফতার করা হয়। এরপর তাঁর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিস। তল্লাশি চলাকালীন বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় নগদ ২৬ লক্ষ টাকা, ৬১৬টি কার্তুজ, একটি এয়ারগান, একটি এয়ার পিস্তল, ৬১টি গুলির খোল এবং ৫২ বোতল বিদেশি মদ। এই বিপুল পরিমাণ সামগ্রী উদ্ধারের পর তদন্ত আরও গভীর হয়। পরে রাতে অজিত সাহার ভাই সুজিত কুমার সাহা (৬২)-কেও তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়।
পুলিসের দাবি, ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগের তদন্ত চলছে। বুধবারই দুই অভিযুক্তকে বারাসাত মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে এবং ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হবে। এত বিপুল পরিমাণ কার্তুজ, নগদ টাকা ও বিদেশি মদ কী উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এলাকায়। রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনাকে ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে পুলিস এখনও বিস্তারিতভাবে কিছু জানাতে না চাইলেও, গোটা ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তল্লাশি চলাকালীন অজিত সাহার বাড়ি ও সংলগ্ন এলাকা কার্যত পুলিসি দুর্গে পরিণত হয়েছিল। পুলিসের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং বিশাল পুলিস বাহিনী তাঁর বাড়িটি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বা আইনশৃঙ্খলার অবনতি এড়াতে তৃণমূল নেতার বাড়ির সামনে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিস বাহিনী। বসানো হয় স্থায়ী পুলিস পিকেটও। এরপর পুলিস আধিকারিকেরা বাড়ির ভিতর ঢুকে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালায়, সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে, তারপর জিজ্ঞাসাবাদের পর ভাই সুজিত কুমার সাহাকে বাড়ি থেকে আটক করে নিয়ে গিয়ে গ্রেফতার করে।
ধৃত তৃণমূল নেতা অজিত সাহা এলাকায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। হাবরা ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে এলাকায় একাধিক দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছিল। তৎকালীন সময়ে রাজনৈতিক প্রভাবে পার পেয়ে গেলেও, বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পুরোনো সমস্ত দুর্নীতির ফাইল খুলতেই পুলিসের জালে জড়ালেন এই তৃণমূল নেতা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)