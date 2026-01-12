Howrah: ম্যাচ চলাকালীন স্টার প্লেয়ারকে মাথায় গুলি! বিষ্ণোই গ্যাঙের তিন খতরনাক গুন্ডা ভেসে উঠল হাওড়ায়, সত্যি?

Howrah: ম্যাচ চলাকালীন স্টার প্লেয়ারকে মাথায় গুলি! বিষ্ণোই গ্যাঙের তিন খতরনাক গুন্ডা ভেসে উঠল হাওড়ায়, সত্যি?
Punjab Kabaddi Player Death Case: ১৫ ডিসেম্বর খুন হয় পঞ্জাবের কাবাডি প্লেয়ার রানাবালা চৌর। লরেন্স বিষ্ণোইয় গ্যাঙের তিন অভিযুক্ত ধরা পড়ল হাওড়ায়। যদিও পরে পুলিস স্পষ্ট করে যে, অভিযুক্তরা তাদের বিভ্রান্ত করতে বিষ্ণোই গ্যাঙের নাম নিয়েছিল।
দেবব্রত ঘোষ: হাওড়ায় গ্রেফতার পঞ্জাবের কুখ্যাত গ্যাংস্টার গ্যাংয়ের তিন অপরাধী।! গোলাবাড়ি থানার পুলিস হাওড়া স্টেশন চত্ত্বর থেকে গ্রেফতার করে। নাম করণ পাঠক, তরণদীপ সিং,আকাশদীপ সিং। সবাই পঞ্জাবের বাসিন্দা।
পঞ্জাবের এক কাবাডি খেলোয়াড় রানা বালা চৌর খুনের ঘটনায় পঞ্জাব পুলিসের STF এদের খুঁজছিল। পুলিস সূত্রে জানা যায়, ১৫ ডিসেম্বর খুন হয় রানাবালা চৌর। ওই তিনজন অভিযুক্ত গ্যাংটক হয়ে কলকাতায় গা ঢাকা দিয়েছিল। গতরাতে তারা হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে পালাবার ছক করেছিল বলে জানতে পারে এস টি এফ। গোলাবাড়ি থানার পুলিসকে জানানো হয়। সেই খবর পেয়ে গোলাবাড়ি থানার পুলিস তিনজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতেরা কুখ্যাত লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গিয়েছিল। যদিও পরে পুলিস স্পষ্ট করে যে, অভিযুক্তরা তাদের বিভ্রান্ত করতে বিষ্ণোই গ্যাঙের নাম নিয়েছিল।
প্রসঙ্গত, ১৫ ডিসেম্বর কাবাডি টুর্নামেন্ট চলাকালীন খেলোয়াড়কে সেলফির জন্য ডাকা হয়। আর সেই ডাকে সাড়া দিতে গিয়েই ভয়ংকর পরিণতি। প্রকাশ্যে গুলিতে ঝাঁঝরা করা হল খেলায়াড়কে। রক্তাক্ত অবস্থাতেই লুটিয়ে পড়েন রানা বালাচৌরিয়া। পুলিস জানায়, বাইকে করে আসা হামলাকারীরা সেলফি তোলার অজুহাতে রানার কাছে এসে হঠাৎ গুলি চালায়। প্রথমে গুরুতর আহত অবস্থায় রানাকে মোহালির বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মুখ ও শরীরের উপরের অংশে চার থেকে পাঁচটি গুলির ক্ষত ছিল।
মোহালির এসএসপি হারমনদীপ হান্স জানান, দুই থেকে তিনজন হামলাকারী ছবি তোলার অজুহাতে খেলোয়াড়দের কাছে আসে এবং হঠাৎ গুলি চালায়।
রানা বালা হত্যাকাণ্ডের পর পঞ্জাবের রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। বিরোধীরা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষমতাসীন আম আদমি পার্টি (AAP)-কে আক্রমণ করে। পঞ্জাব বিজেপির সাধারণ সম্পাদক পরমিন্দর ব্রার বলেন, গুলি চালানোর এই ঘটনা সরকারের দাবি ও বাস্তব অবস্থার ফারাক দেখিয়ে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের 'রংলা পঞ্জাব' গড়ার দাবিকে কটাক্ষ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, এমন ঘটনায় কি যুব সমাজ নিরাপদ?
প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুখজিন্দর সিং রন্ধাওয়া ঘটনাটিকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলে জানান এবং বলেন, এটি আইনশৃঙ্খলার বড় ব্যর্থতা। পঞ্জাব কংগ্রেস সভাপতি অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং বলেন, কাবাডি টুর্নামেন্টে গুলি চালানোর ঘটনা প্রশাসনিক ব্যর্থতার ভয়ংকর উদাহরণ। শিরোমণি আকালি দলের সভাপতি সুখবীর সিং বাদল এই হত্যার জন্য AAP সরকারকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, 'জনসমক্ষে এমন হামলা প্রমাণ করে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।'
