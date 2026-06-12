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Kachrapara School Money recovery: টাকার পাহাড়! সিক রুমে কন্ডোম! কাঁচরাপাড়া স্কুলকাণ্ডে এবার আরও ভয়ংকর অভিযোগ- ধৃত ৩, বিগ আপডেট

Kachrapara money recovery update: একটা নয়, এই স্কুলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ। এবার সামনে এল তন্ময় দাসের ভয়ংকর অভিযোগ। ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ তাঁর।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 12, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:17 PM IST
Kachrapara School Money recovery: টাকার পাহাড়! সিক রুমে কন্ডোম! কাঁচরাপাড়া স্কুলকাণ্ডে এবার আরও ভয়ংকর অভিযোগ- ধৃত ৩, বিগ আপডেট
Image Credit: কাঁচরাপাড়ার স্কুলে নোটের পাহাড়

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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