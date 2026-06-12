/Kachrapara School Money recovery: টাকার পাহাড়! সিক রুমে কন্ডোম! কাঁচরাপাড়া স্কুলকাণ্ডে এবার আরও ভয়ংকর অভিযোগ- ধৃত ৩, বিগ আপডেট

বরুণ সেনগুপ্ত: কাঁচরাপাড়ার স্কুলে টাকার পাহাড়! উদ্ধার তাড়া তাড়া নোট। এমনকি সিক রুমের আলমারিতে মিলেছে কন্ডোমও। সেই বীজপুর স্কুলকাণ্ডে তিনজনকে গ্রেফতার করল বীজপুর থানার পুলিস। ধৃতরা হলেন, স্কুলের ডিরেক্টর গৌতম ঘোষ দস্তিদার, অভীক কুমার নাগ ও সায়ন পাল। অভিযুক্তদের মধ্যে নাম আছে কমল অধিকারীরও। তাঁরও খোঁজ চালাচ্ছে পুলিস।
কোথা থেকে এত টাকা স্কুলে এল? কার নির্দেশে কীভাবে স্কুলে টাকা এল? তা জানার চেষ্টায় পুলিস। আজও স্কুলে যায় পুলিস। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার চেষ্টা করে। তবে পুলিস সূত্রে খবর, সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে তাদের বেশ বেগ পেত হচ্ছে । কারণ সিসিটিভির পাসওয়ার্ড এবং তার অ্যাক্সেস সমস্তটাই রয়েছে কমল অধিকারীর কাছে। তাই কমল অধিকারীর খোঁজ পাওয়া বিশেষভাবে জরুরি। তাঁর খোঁজ চালাচ্ছে পুলিস। বিজেপির তরফে দাবি করা হয়েছে, এই স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন কাঁচরাপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান কমল অধিকারী। এছাড়া, সুবোধ অধিকারী, পার্থ ভৌমিক প্রত্যেকেই এই স্কুলে আসতেন।
একটা নয়, এই স্কুলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ। তেমনই এক ব্যক্তি তন্ময় দাসের অভিযোগ। তাঁর অভিযোগ, তিনি এই স্কুলে ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকার বই সাপ্লাই করেছিলেন। কিন্তু তিন বছর হয়ে গেল নামমাত্র টাকা পেয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে বইয়ের অর্ডার দিয়েছিলেন কমল অধিকারী, গৌতম ঘোষ দস্তিদার। তিন বছর ধরে তাঁকে ঘুরিয়ে যাচ্ছে। টাকা চাইতে গেলে দিচ্ছি-দেব। এমনকি এসেছে প্রাণে মারার হুমকিও।
উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়ার হারনেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে উদ্ধার হয় কোটি কোটি টাকার নোট। সেই টাকা গোনার জন্য আনা হয় মেশিনও। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই স্কুলে হানা দেয় কাঁচরাপাড়া থানার পুলিস। তাতেই উদ্ধার হয় ওই কোটি কোটি টাকা। প্যাকেট করে অত্যন্ত যত্নে রাখা হয়েছিল ওই টাকা। নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয় হারনেট স্কুলে। স্কুলের ভেতরে রয়েছে একটি এসি সিক রুম। পাশেই টয়লেট। এমনকি ওই সিক রুমের আলমারি থেকে উদ্ধার হয় কন্ডোমের প্যাকেটও!
বিপুল পরিমাণে টাকা উদ্ধারের পর টাকা গোনার জন্য মেশিন এনে টাকা গোনার কাজ শুরু হয়। সারারাত ধরে চলে টাকা গোনার কাজ। নতুন ১০০, ২০০, ৫০০ টাকার নোট মিলিয়ে পাওয়া যায় ওই টাকা। কিন্তু কোথা থেকে এল ওই বিপুল পরিমাণ টাকা, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। স্কুলের প্রিন্সিপালের দাবি, এপ্রিল মাস থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের টাকা ব্যাংকে পাঠানো হয়নি। সেই টাকাই এইটা। কিন্তু এপ্রিল মাস থেকে না পাঠানো হলে মাত্র দু মাসে স্কুলে কোটি কোটি টাকা! ফলে প্রশ্ন ও সন্দেহ যাচ্ছে না।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকেও উদ্ধার হয়েছে বিপুল টাকা। সেই টাকাছিল একটি ট্রলি ব্যাগে। তবে সেইসব টাকা উইয়ে খেয়ে ফেলেছিল। পাশাপাশি পাওয়া গিয়েছিল একটি ঘর। যেখানে রীতিমতো গদি-বিছানা ছিল। একইসঙ্গে উদ্ধার হয় কন্ডোম ও অস্ত্রও।
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