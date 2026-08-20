/আচমকাই বীরভূম জেলা পরিষদের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা কাজল শেখের

প্রসেনজিত্ মালাকার: বীরভূমে ঋতব্রত তৃণমূলের ফাটল সামনে চলে এল। বীরভূম জেলা পরিষদের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কাজল শেখ। আগামিকালই বীরভূম জেলা পরিষদের কাজলের বিরুদ্ধে আস্থা ভোট। তার আগেই বিরাট রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে গেল বীরভূমে। জেলা সভাপতির পদ ছেড়ে দিলেন কাজল।
বিধানসভা ভোটের পর ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন কাজল শেখ। রাজনৈতিক মহলের ধারনা ছিল এবার হয়তো কাজলের হাতেই থাকবে বীরভূমের দায়িত্ব। কিন্তু সম্প্রতি অনুব্রত মণ্ডলকে বীরভূমের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তার পর থেকে ঋতব্রত শিবিরের কর্মসূচিতে খুব বেশি দেখা যাচ্ছিল না কাজলকে। তার পরই কাজলের বিরুদ্ধে অনাস্থা এল জেলা পরিষদে। সেই ভোটাভুটির আগেই ইস্তফা দিলেন কাজল শেখ। অর্থাত্ একই শিবিরে দুই নেতা হওয়ার পরও সংঘাত থামল না? এটাই এখন বড় বিষয়।
রাজ্যে পট পরিবর্তনের পর কাজল শেখের বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ তোলে বিজেপি। তার পরেও অত্যন্ত শক্তভাবে সংগঠন সামলাচ্ছিলেন কাজল শেখ। এখন জেলা সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর প্রশ্ন উঠছে, পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ভয় থেকেই কি ইস্তফা দিলেন কাজল?
সূত্রের খবর, কাজল শেখের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা আনা হয়েছিল তাতে জেলা পরিষদের অধিকাংশ সদস্যেরই সায় ছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সরে যেতেই হত কাজলকে। ফলে ভোটভুটি পর্যন্ত বিষয়টিতে গড়াতে দিলেন না কাজল। এমনটাই অভিযোগ অবশ্য বিজেপি করছে। ফলে এবার বীরভূমের রাজনৈতিক সমীকরণ কী হয় সেটাই এখন দেখার। আরও একটা বিষয় হল, কাজল-অনুব্রত দ্বন্দ্বও কি ফের সামনে এসে গেল?
সম্প্রতি বহুবার বিক্ষোভের মুখ পড়তে হচ্ছিল কাজল শেখকে। দলের কাজকর্মেরও তাঁকে খুব বেশি দেখা যাচ্ছিল না। আশিস বন্দ্য়োপাধ্যায় মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে দেখা যায়নি কাজল শেখকে। ফলে দলে তিনি হয়তো কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। এনিয়ে কাজল শেখের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রতিক্রিয়া মেলেনি অনুব্রত মণ্ডলেরও।
এবার বীরভূমের রাজনৈতিক সমীকরণ কোনদিকে গড়ায় সেটাই এখন দেখার। অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল সেখের দ্বন্দ্ব বহুদিনের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে তা বারবার প্রকাশ্যে চলে আসত। কিন্তু রাজ্য ক্ষমতা বদলের পর দুই নেতাই ঋতব্রত শবিরে যোগ দেন। তার পর অনুব্রত মণ্ডলকে জেলা সভাপতি ঘোষণা করে দেওয়ার পর থেকে কাজল শেখের পিছিয়ে আসার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেল। পাশাপাশি জেলা পরিষদে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হল। ফলে জেলা তৃণমূলের রাজনৈতিক সমীকরণের বদল হচ্ছে সামনে চলে এল।
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