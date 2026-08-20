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আচমকাই বীরভূম জেলা পরিষদের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা কাজল শেখের

Kajal Sheikh: সম্প্রতি বহুবার বিক্ষোভের মুখ পড়তে হচ্ছিল কাজল শেখকে। দলের কাজকর্মেরও তাঁকে খুব বেশি দেখা যাচ্ছিল না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 20, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:44 PM IST
আচমকাই বীরভূম জেলা পরিষদের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা কাজল শেখের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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