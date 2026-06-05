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Kakali Ghosh Dastidar: তুলকালাম তৃণমূলে: কাকলির বিস্ফোরক পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায়, দলবদলের বড় ইঙ্গিত? আরও ভাঙছে তৃণমূল?

TMC Split News: কাকলির এই বিস্ফোরক মন্তব্য স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, বর্তমান পরিস্থিতি ও দলীয় টানাপড়েনের জন্য তিনি সরাসরি তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের নীতির অভাব এবং শাসনের ব্যর্থতাকেই দায়ী করছেন।বিধানসভার পর এবার কি লোকসভাতেও ভাঙন?

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 05, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:56 PM IST
Kakali Ghosh Dastidar: তুলকালাম তৃণমূলে: কাকলির বিস্ফোরক পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায়, দলবদলের বড় ইঙ্গিত? আরও ভাঙছে তৃণমূল?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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