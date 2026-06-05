/Kakali Ghosh Dastidar: তুলকালাম তৃণমূলে: কাকলির বিস্ফোরক পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায়, দলবদলের বড় ইঙ্গিত? আরও ভাঙছে তৃণমূল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত একমাসের মধ্যে ভোটেপ রেজাল্টের পর তাসের ঘরের মতো ধসে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের অন্দরে ফাটল চওড়া হওয়ার এই পর্ব শুরু হয়েছিল বারাসাতের চার বারের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে দিয়ে। আর এবার সরাসরি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি এবং তাঁর শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতার বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় তির্যক মন্তব্য করে সরব হলেন তিনি।
শুক্রবার কাকলি ঘোষ দস্তিদারের একটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র জল্পনা।
পদ হারানোর পরেই সংঘাতের শুরু?
ছাব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের আগে পর্যন্ত দিল্লির দরবারে তৃণমূলের লোকসভার মুখ্য সচেতক (চিফ হুইপ) পদে ছিলেন কাকলি। কিন্তু নির্বাচনে দলের ভরাডুবির পর আচমকাই তাঁকে সেই পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়িত্ব দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
এই সিদ্ধান্তের পরেই প্রথম সোশ্যাল মিডিয়ায় বেসুরো পোস্ট করেন কাকলি। এরপর জেলা সভাপতির পদ থেকেও ইস্তফা দিয়ে দলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেন তিনি। তৈরি হয় অন্য দলে যাওয়ার জল্পনা।
কী লিখেছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার?
চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তৃণমূল নেত্রীর ছায়াসঙ্গী কাকলি এ দিন সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে বৃহত্তর নীতির কথা তুলে ধরেছেন। পোস্টে সরাসরি দল বা দলনেত্রীর নাম উল্লেখ না করলেও তাঁর নিশানা যে কালীঘাট, তা বুঝতে বাকি নেই রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।
তিনি লিখেছেন: 'আপনি কী মনে করেন? একটি রাজনৈতিক পরিবারের ৪ বারের সংসদ সদস্য, যিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থেকে ৪ দশক ধরে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, তিনি নিজের স্বার্থের কথা ভাবেন? এটা আসলে নীতির বিরুদ্ধে এবং শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতার বিরুদ্ধে দেওয়া একটি রায়।'
কাকলির এই বিস্ফোরক মন্তব্য স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, বর্তমান পরিস্থিতি ও দলীয় টানাপড়েনের জন্য তিনি সরাসরি তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের নীতির অভাব এবং শাসনের ব্যর্থতাকেই দায়ী করছেন। বিধানসভার পর এবার কি লোকসভাতেও ভাঙন?
ইতোমধ্যেই বিধানসভায় তৃণমূলের পরিষদীয় দল ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছে। বহিষ্কৃত নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহার নেতৃত্বে জোট বেঁধেছেন প্রায় ৫৮ জন বিদ্রোহী বিধায়ক, যাঁরা নিজেদেরই ‘আসল তৃণমূল’ বলে দাবি করছেন।
বিধানসভার পর এবার কি লোকসভাতেও একই ভাঙন অপেক্ষা করছে?
বর্তমান রাজনৈতিক সমীকরণ ও পরিস্থিতি
বিদ্রোহের সূত্রপাত: লোকসভার চিফ হুইপ পদ থেকে অপসারণ ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তি।
কাকলির অবস্থান: জেলা সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘শাসনের ব্যর্থতা’ নিয়ে পোস্ট।
বিধানসভার চিত্র: ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ৫৮ জন বিধায়কের পৃথক পরিষদীয় দল গঠন।
কী হতে পারে? আগামী রবিবার লোকসভা সাংসদদের একাংশের গোপন বৈঠক ও স্পিকারকে চিঠির সম্ভাবনা।
সুখেন্দুশেখর রায়, আরেক রাজ্যসভার সাংসদ তিনিও দল হারার পর বড় কথা বলেছিলেন। যখন দলের বিভাজন স্পষ্ট, তখন তিনি বললেন-- 'আমি রাজ্যসভার সাংসদ। লোকসভার বিষয়ে বলতে পারব না। তবে দিল্লিতে থাকার সময় শুনেছি যে লোকসভার কয়েকজন সংসদ এ বিষয়ে চিঠি দিতে চলেছেন। বাকিটা সময় এলে দেখা যাবে। তবে ৬০ বছরের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এরকম প্রথম দেখলাম যে একটি দল ভোটে হারার কয়েকদিনের মধ্যেই এরকম বিধ্বস্ত অবস্থায় চলে এসেছে। এই জল অনেকদূর যাবে। আর জল তো সবসময় নিচের দিকেই গড়ায়। পরিস্থিতি যা তাতে বুঝতে পারছি তৃণমূল কংগ্রেস তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে।'
রাজনৈতিক সূত্রের খবর, আগামী রবিবার তৃণমূলের লোকসভার বিক্ষুব্ধ সাংসদরা একটি গোপন বৈঠকে বসতে চলেছেন। জল্পনা চলছে, এর পরেই তাঁরা লোকসভার স্পিকারের কাছে দল ভাঙার চিঠি জমা দিতে পারেন এবং সেখানে লোকসভার নতুন দলনেতা হিসেবে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নাম প্রস্তাব করা হতে পারে। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কাকলি আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও মন্তব্য করেননি। তবে তাঁর রোববারের পদক্ষেপের দিকেই এখন চাতক পাখির মতো তাকিয়ে রয়েছে বাংলার রাজনৈতিক মহল।
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