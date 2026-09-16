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সিপিএম কর্মী দম্পতিকে জ্যান্ত পুড়িয়ে বুথ দখল! ধৃত ১০ তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ সিটের

CPIM couple murder: এমনকী, কয়েকজন সিপিএম কর্মীদের গ্রেফতার করে সে সময় তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে জেলা পুলিস। যদিও সে সময় যাদের গ্রেফতার করেছিল পুলিস, তাদের জড়িত থাকার জোড়াল প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে সূত্রের দাবি। পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্ত শুরু করে সিট। 

Written BySoumita Khan
Published: Sep 16, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:29 AM IST
সিপিএম কর্মী দম্পতিকে জ্যান্ত পুড়িয়ে বুথ দখল! ধৃত ১০ তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ সিটের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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