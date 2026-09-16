/সিপিএম কর্মী দম্পতিকে জ্যান্ত পুড়িয়ে বুথ দখল! ধৃত ১০ তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ সিটের

পিয়ালী মিত্র: কাকদ্বীপে সিপিএম কর্মী দম্পতিকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় অবশেষে সিটের চার্জশিট। ঘটনাটি ২০১৮ সালের। রাজনৈতিক জমি দখল করতেই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল বলে তদন্তকারীদের দাবি। এই মামলায় ধৃত ১০ জন তৃণমূল কর্মীর নামেই চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে।
তদন্তকারীদের চার্জশিট অনুযায়ী, ঘটনার সময় কাকদ্বীপের বুধাখালি এলাকার সংশ্লিষ্ট বুথটি তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি ছিল না। এলাকার রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে পেতেই পঞ্চায়েত ভোটের আগের দিন পরিকল্পিতভাবে ওই সিপিএম কর্মী দম্পতিকে ঘরে আটকে জীবন্ত পুড়িয়ে খুন করা হয়।
ঘটনার পরেই থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। তবে অভিযোগ, অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মীদের নাম স্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও তত্কালীন শাসকদলের চাপে দীর্ঘদিন তাদের গ্রেফতার করেনি পুলিস। উলটে তদন্তের মোড় ঘোরাতে সে সময় কয়েকজন সিপিএম কর্মীকেই গ্রেফতার করে তাঁদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়ে দিয়েছিল জেলা পুলিস। যদিও সূত্রের খবর, সেই সময় ধৃত সিপিএম কর্মীদের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার মতো কোনও জোরাল তথ্যপ্রমাণ মেলেনি।
পরবর্তীতে গোটা ঘটনার তদন্তভার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিটের হাতে যায়। সম্প্রতি এই মামলায় নাটকীয় মোড় আসে। গত ২৩ জুন নিহত দম্পতির ছেলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে বিচার চান। তার ঠিক পরদিনই তৎপর হয়ে এফআইআরে নাম থাকা অভিযুক্ত ১০ জনকে গ্রেফতার করে পুলিস। সেই ১০ জনের বিরুদ্ধেই এবার পূর্ণাঙ্গ চার্জশিট পেশ করল সিট।
উল্লেখ্য, বালিতে একাধিক সিপিআইএম পার্টি অফিস ভাঙচুর। বালি পঞ্চানন তলা রোড বালি দেওয়ানগাজী জোনাল পার্টি অফিস সহ বেলুড় স্টেশন রোডের দলীয় কার্যালয়-সহ একাধিক কার্যালয় ভাঙচুর। গত মঙ্গলবার রাত এগারোটা নাগাদ দুষ্কৃতির দল তারা মোটর বাইকে করে এসে ভাঙচুর চালায় বলে জানা যাচ্ছে। যদিও আতঙ্কে কেউ মুখ খুলতে চাইছেন না ক্যামেরার সামনে।
প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার বালি খাল সংলগ্ন পঞ্চানন তলায় বামেদের একটি দলীয় অনুষ্ঠান ছিল। এখান থেকে উত্তেজনা ছড়ায়। ভাঙচুর ও তাণ্ডব হয় বলে অভিযোগ। সিপিআইএমের তরফ থেকে সরাসরি অভিযোগ বিজেপির দিকে। সিপিএমের অভিযোগের পাল্টা বিজেপি তাদের ওপর ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করছে।
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