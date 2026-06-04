/Kalbaisakhi death: করাল কালবৈশাখী কাড়ল একই পরিবারের ৩ জনকে, বাবা-মা ও ১১-র মেয়ে নিথর মাঠেই

শ্রীকান্ত ঠাকুর: এক বিকালের ঝড়েই মৃত্যু বাবা, মা ও মেয়ের। বৃহস্পতিবার বিকালের কালবৈশাখী কাড়ল একই পরিবারের ৩ জনকে। জেলায় মৃত মোট ৪।
বৃহস্পতিবার বিকেলে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি ও বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে মোট চারজনের। তপন থানার বাসুরিয়া ঝাড়পুকুর গ্রামের গৃহবধূ সন্ধ্যা রায় খড়ের পালা থেকে খড় আনতে যাওয়ার সময় বজ্রাঘাতে প্রাণ হারান। অন্যদিকে আরেকটি ঘটনায় মাঠের মধ্যে ভুট্টা কাটতে গিয়ে বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের তিনজনের।
মর্মান্তিক এই ঘটনাটি বংশীহারী ব্লকের ২ নাম্বার ব্রজবল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়গ্রাম এলাকার। জানা গেছে বৃহস্পতিবার দুপুর-বিকালে হঠাৎই আকাশ কালো করে মেঘ করে আসে। সেই সময় মাঠে ভুট্টা কাটছিলেন বিশ্বনাথ সরকার (৩৮), পুষ্প সরকার (৩০) ও তাঁদের মেয়ে নন্দিতা সরকার (১১)। বাজ পড়ে মাঠেই প্রাণ হারান স্বামী, স্ত্রী-সহ ১১ বছরের নাবালিকাও।
এলাকার লোকজন ছুটে এসে তাঁদের রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। বাবা, মায়ের সঙ্গে মেয়ের এহেন মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকে ভেঙে পড়েছে এলাকার লোকজন। আগামীকাল মৃতদেহ তিনটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাটে পাঠানো হবে। নন্দিতা সরকার ন'পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।
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