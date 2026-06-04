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Kalbaisakhi death: করাল কালবৈশাখী কাড়ল একই পরিবারের ৩ জনকে, বাবা-মা ও ১১-র মেয়ে নিথর মাঠেই

Kalbaisakhi death: এলাকার লোকজন ছুটে এসে তাঁদের রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে  চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। বাবা, মায়ের সঙ্গে মেয়ের এহেন মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকে ভেঙে পড়েছে এলাকার লোকজন।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 04, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:36 PM IST
Kalbaisakhi death: করাল কালবৈশাখী কাড়ল একই পরিবারের ৩ জনকে, বাবা-মা ও ১১-র মেয়ে নিথর মাঠেই
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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