Bengal Weather Update: চার ঘূর্ণাবর্তের রক্তচক্ষুর সঙ্গে দ্বিতীয় কালবৈশাখী; ৭০ কিমি বেগে ঝড়, তীব্র বৃষ্টি শিলাবৃষ্টির মারণ দুর্যোগ

Bengal Weather Update: চার ঘূর্ণাবর্তের রক্তচক্ষুর সঙ্গে দ্বিতীয় কালবৈশাখী; ৭০ কিমি বেগে ঝড়, তীব্র বৃষ্টি শিলাবৃষ্টির মারণ দুর্যোগ
Bengal Weather Update Today: দক্ষিণবঙ্গে আজ শুক্রবার থেকে পরশু রবিবার ঝড়বৃষ্টির স্পেল চলবে। সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। উত্তরের সব জেলায় ঝড়বৃষ্টি চলবে। কাল ও উইকেন্ডের দিকে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা বেশি।
অয়ন ঘোষাল: আজ শুক্রবার থেকে আগামী রবিবার পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কালবৈশাখীর (kalbaisakhi) আশঙ্কা। হতে পারে বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি (Hailstorm)। চলতে পারে ঝোড়ো হাওয়ার (Stormy Wind) তান্ডব। রাজ্য জুড়েই ঝড়বৃষ্টির (Heavy Rain) সম্ভাবনা বাড়বে আজ দুপুরের পর থেকে। আজ, শুক্রবার ও আগামীকাল শনিবার কালবৈশাখীর আশঙ্কা রাজ্যে। সোমবারে থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
শক্তিশালী স্কোয়াল ফ্রন্ট
আজ, ২০ মার্চ থেকে আগামী ২২ মার্চ রবিবার পর্যন্ত রাজ্যে শক্তিশালী স্কোয়াল ফ্রন্ট। আজ, শুক্রবার ভোর থেকেই শুরু হাওয়াবদল। জেলায় জেলায় মেঘলা আকাশ। দুপুর বা বিকেলের পরে বৃষ্টি। সকালে একাধিক জেলায় ঘন হয়ে কুয়াশার মতো জমে থাকা জলীয় বাষ্প।
চার ঘূর্ণাবর্ত
মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ রাজস্থান এবং আসামে রয়েছে চারটি ঘূর্ণাবর্ত। জম্মু-কাশ্মীর এবং সংলগ্ন পাকিস্তানের ওপর রয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত।
কালবৈশাখী
আজ থেকে রবিবার পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কালবৈশাখীর আশঙ্কা। হতে পারে বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টিও। চলতে পারে ঝোড়ো হাওয়ার তান্ডব। রাজ্য জুড়েই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে আজ দুপুরের পর থেকে। আজ শুক্রবার ও আগামীকাল শনিবার কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রাজ্যে। সোমবারে থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা ফের কমবে।
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে আজ শুক্রবার থেকে পরশু রবিবার ঝড়বৃষ্টির স্পেল চলবে। সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। আজ শুক্রবার পুরুলিয়া বাঁকুড়া পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় দুর্যোগের সম্ভাবনা বেশি। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ের সঙ্গে শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা। মুহুর্মুহু বজ্রপাতের সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বাতাস ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি।
দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখী
আগামীকাল শনিবার কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতি হতে পারে পুরুলিয়া বাঁকুড়া পূর্ব বর্ধমান হুগলি এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ের সঙ্গে শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা। অতিরিক্ত বজ্রপাতের সতর্কতা। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো বাতাস ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গের সব জেলায় ঝড়বৃষ্টি চলবে। কাল ও উইকেন্ডের দিকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। আজ শুক্রবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা এবং দুর্যোগ বেশি থাকবে উত্তরে।
উত্তরবঙ্গে কালবৈশাখী
শনিবার ঝড়বৃষ্টিতে কালবৈশাখীর পরিস্থিতি উত্তরবঙ্গেও। শিলাবৃষ্টিরও আশঙ্কা। ভারী বৃষ্টি, অর্থাৎ, ৭০ থেকে ১১০ মিমি বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। দার্জিলিং কালিম্পং জেলায় শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলায়। বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা জোরালো।
কলকাতায়
কলকাতায় আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে হতে পারে শিলাবৃষ্টিও। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার হতে পারে শনিবার। সকাল থেকে কলকাতায় মেঘলা আকাশ। বেলা বাড়লে চূড়ান্ত জলীয় বাষ্পের অস্বস্তি। বিকেলের পর কালবৈশাখী-পরিস্থিতি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। কাল বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে কলকাতায়। রবিবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলার পরে সোমবার থেকে পরিস্থিতির উন্নতি।
ভিন রাজ্যে
ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরাখণ্ড জম্মু কাশ্মীর লাদাখ মোজাফফরাবাদে। শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা বিদর্ভ হিমাচল প্রদেশ এবং ছত্তীসগঢ়ে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)