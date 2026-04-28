English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  Bengal Weather Update: ভোটের মধ্যেই দুর্যোগের চোখরাঙানি: কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় ৬০ কিমি বেগে ঝড়, তুমুল বৃষ্টি

Bengal Weather Update: ভোটের মধ্যেই দুর্যোগের চোখরাঙানি: কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় ৬০ কিমি বেগে ঝড়, তুমুল বৃষ্টি

West Bengal Weather Update: রাজ্যজুড়ে আবহাওয়ার মেজাজ বদল। নির্বাচনের মুখে দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টির সতর্কতা। উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ঝড়-বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রার পতন ঘটায় ভোটের দিনগুলোতে ফিরবে স্বস্তি।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 28, 2026, 08:15 AM IST
Bengal Weather Update: ভোটের মধ্যেই দুর্যোগের চোখরাঙানি: কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় ৬০ কিমি বেগে ঝড়, তুমুল বৃষ্টি

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে কাল থেকেই হওয়া বদল শুরু হয়েছে। আজও ঝড় বৃষ্টির দুর্যোগ। শিলা বৃষ্টি ও কালবৈশাখীর তাণ্ডব দেখা দিতে পারে। উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। এপ্রিল মাসের বাকি কটা দিন বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় ও বৃষ্টি চলবে রাজ্যের সব জেলাতে।

Add Zee News as a Preferred Source

কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টির যুগলবন্দী

দক্ষিণে আজ কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টির যুগলবন্দী। আজ সাময়িকভাবে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বেশ কিছু জেলাতে। ঝড়-বৃষ্টিতে এবং মেঘলা আবহাওয়ায় গতকাল থেকে তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে। আজ আরও কিছুটা হ্রাস পাবে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগেই পারদ নেমে সহনীয় পরিবেশে তৈরি হবে ভোটের ৭ জেলায়। 

দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখীর তাণ্ডব

আজ মঙ্গলবার নির্বাচনের আগের দিন দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি কালবৈশাখীর সতর্কতা। নির্বাচন রয়েছে এমন চার জেলাতে কালবৈশাখীর তাণ্ডব দেখা দিতে পারে আজ বিকেল বা সন্ধ্যের দিকে। নদীয়া, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। একই পরিস্থিতি পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও। কলকাতা-সহ বাকি জেলাগুলিতে বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।

কাল নির্বাচনের দিন বুধবার। সকালে মনোরম পরিবেশ। মেঘলা আকাশ কখনো আংশিক মেঘলা আকাশ। বেলার দিকে বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান এবং নদীয়া জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় বাতাস বইবে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা।

ভোটের পরের সিন বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতে। ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে। বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের।

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। আজ বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। সপ্তাহ জুড়েই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে। প্রবল বৃষ্টির কারণে আগামী দুই তিন দিনে তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে বিভিন্ন জেলাতে।

আজ মঙ্গলবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি অর্থাৎ ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার অর্থাৎ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার জেলাতে। এই জেলাগুলিতে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাতে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

কাল বুধবার এবং পরশু বৃহস্পতিবার এও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে। ১ মে শুক্রবার থেকে ঝড় বৃষ্টির প্রভাব কমবে। তবে পার্বত্য এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি এবং দমকা ঝোড়ো বাতাসের বইবে সব জেলার দু এক জায়গায়।

কলকাতা

কলকাতায় সকাল থেকে মেঘলা আকাশ কখনো আংশিক মেঘলা আকাশ। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় গরম ও অস্বস্তি থাকবে। মেঘলা আকাশ ও দমকা বাতাসের কারণে অস্বস্তি কমতে পারে। দুপুরের পর সম্ভাবনা বাড়বে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে বজ্রপাত এবং ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিতে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে। আগামী তিন চার দিনে তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
West Bengal Weather UpdateKalbaishakhi AlertKolkata Rain ForecastNorth Bengal Heavy Rain
পরবর্তী
খবর

Ashoknagar Incident: ছেলে কাজে বেরোলেই জোর করে বউমাকে নিয়ে বিছানায় শ্বশুর: অসহ্য অত্যাচারে যাবজ্জীবনের সাজা
.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather Update: ভোটের মধ্যেই দুর্যোগের চোখরাঙানি: কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় ৬০ কিমি বেগে...