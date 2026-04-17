Kalbaishakhi: তীব্র ঝড় ও প্রবল বৃষ্টি নিয়ে আসছে কালবৈশাখী, তারপরেই লাফিয়ে বাড়বে গরম; উইকেন্ডে কী হবে?

Bengal Weather Update Today: উইকেন্ডে গরম ও অস্বস্তি থাকবে কলকাতা-সহ সব জেলাতেই। কালবৈশাখী হলেও থাকবে অস্বস্তি। গরম বাড়বে লাফিয়ে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আজ, শুক্রবারেও।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 17, 2026, 09:37 AM IST
ভাসবে কলকাতা-সহ জেলা।

অয়ন ঘোষাল: বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির (Rain with Thunderstorm) সম্ভাবনা আজ, শুক্রবারও। হতে পারে কালবৈশাখী (Kalbaishakhi)। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলা এবং উত্তরের পার্বত্য জেলায় ঝড়বৃষ্টির (Rain and Storm) সম্ভাবনা বেশি। তবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা-সহ (Rain in Kolkata) সব জেলাতেই।

আজ কলকাতায় এবং

আজ কলকাতায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। কার্যত সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাঁকুড়া পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ নদিয়া উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়া বইবে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতেও বইবে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। 

শনি ও রবিবারেও

শনিবার ও রবিবারেও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা বীরভূম মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলার কিছু অংশে। বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রা গরম ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থাকবে। কলকাতার ক্ষেত্রে ৩৬ ডিগ্রি এবং পশ্চিমের জেলায় ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে তাপমাত্রা। ঝড়বৃষ্টির কারণে আজ শুক্রবার সামান্য তাপমাত্রা কমলেও শনিবার ও রবিবার ফের বাড়বে তাপমাত্রা। গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বেশি থাকবে পুরুলিয়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলায়। উইকেন্ডে গরম ও অস্বস্তি থাকবে কলকাতা-সহ সব জেলাতেই।

উত্তরবঙ্গে

উত্তরবঙ্গে উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি-- এই পাঁচ জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে উত্তরবঙ্গের সব জেলায়। মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই। মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কিছু এলাকায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া তৈরি হতে পারে।

গরম ও অস্বস্তি অব্যাহত

সকাল থেকে আংশিক মেঘলা আকাশ। পরে সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ হতে পারে। দুপুরের পর যেকোনো সময় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝড়বৃষ্টিতে আজ শুক্রবার সাময়িক স্বস্তি। কিছুটা কমবে তাপমাত্রা। সাময়িক স্বস্তি মিললেও গরম ও অস্বস্তি অব্যাহত থাকবে আগামী সাতদিন।

উইকেন্ডে অস্বস্তি

দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে। শনি ও রবিবার বাড়তে পারে তাপমাত্রা। গরম ও অস্বস্তি উইকেন্ডে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

