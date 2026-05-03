English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Weather Update: উত্তাল সমুদ্র, বাংলায় ঘোর বিপর্যয়: কালবৈশাখীর রক্তচক্ষুতে লন্ডভন্ড জেলার পর জেলা

West Bengal Weather Update: ঝড় বৃষ্টি চলবে বুধবার পর্যন্ত। কালবৈশাখী শিলা বৃষ্টি এবং ভারী বৃষ্টির সতর্কতা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়া সর্বত্র।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: May 3, 2026, 11:41 AM IST
অয়ন ঘোষাল: সকাল থেকেই কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আংশিক মেঘলা আকাশ। বিকেলের দিকে শহর ও সংলগ্ন এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। আজ কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা। গত ২৪ ঘণ্টায় শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩.৪ ডিগ্রি কম এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯৮ শতাংশ হওয়ায় কিছুটা ভ্যাপসা গরম অনুভূত হতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গ:
বিক্ষিপ্তভাবে মেঘলা আকাশ ঝড় বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে। কালবৈশাখী শিলাবৃষ্টি। আগামী দুদিন ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। রবিবার থেকে ফের বাড়বে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ। সোমবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বুধবার পর্যন্ত চলবে বিক্ষিপ্ত ঝড়-বৃষ্টি।

ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, দুই মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হাওড়া জেলায় অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতে বৃষ্টির সঙ্গে ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস।

* সোমবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে ঝড় বৃষ্টির প্রভাব আরও বাড়বে। কলকাতা-সহ সব জেলাতে কালবৈশাখীর সর্তকতা। বিক্ষিপ্তভাবে হতে পারে শিলাবৃষ্টি। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কবার্তা। 

* মঙ্গলবারেও কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে প্রভাব ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা থাকবে পুরুলিয়া বাঁকুড়া পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে বাতাস বইতে পারে সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি।

* বুধবারেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের সম্ভাবনা। বিক্ষিপ্তভাবে সব জেলার কিছু এলাকায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার।

* বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও ঝড়ো বাতাসের সম্ভাবনা কম থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা।

কলকাতা: 
সকাল থেকে আংশিক মেঘলা আকাশ। ক্রমশ মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা বাড়বে। রোদের তেজ তীব্র হবে। জকেও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বিকেল বা সন্ধ্যের দিকে। আগামীকাল সোমবার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার কালবৈশাখীর সম্ভাবনা কলকাতায়। দুপুরের পর থেকে রাতের মধ্যে দুর্যোগের সম্ভাবনা বেশি।

কলকাতার তাপমান: 
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২.৪ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.০ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৭ থেকে ৯৮ শতাংশ। বৃষ্টিপাত হয়েছে ১১.৩ মিলিমিটার। মূলত বঙ্গোপসাগরে জলীয় বাষ্পের আধিক্য এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে এই অসময়ের বৃষ্টিপাত চলছে।

ভোট গণনার দিন দক্ষিণবঙ্গে
কালবৈশাখীর তাণ্ডব হতে পারে বেশ কিছু জেলাতে। দ্বিতীয় দফায় নির্বাচনের দিনের মতোই দুপুরের পর থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ; বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টি।
সব জেলাতেই কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা।

উত্তরবঙ্গে
কালবৈশাখীর তাণ্ডব হতে পারে মালদা জেলাতে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে ভারী বৃষ্টি। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও ঝড়ো বাতাসের সম্ভাবনা। বিক্ষিপ্তভাবে দার্জিলিং থেকে মালদা সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সর্তকতা।

সতর্কবার্তা।
মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা। পশ্চিমবঙ্গের উপকূল এবং উত্তর উড়িষ্যা উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা। ৫মে পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা আবহাওয়া দফতরের। সমুদ্র উত্তাল থাকবে সমুদ্রপৃষ্ঠে ঝোড়ো হাওয়া ৬০ কিলোমিটার সর্বোচ্চ প্রতি ঘণ্টায় বইতে পারে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

