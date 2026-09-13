/রাজ্যের ২ কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা কালীঘাট তৃণমূলের, নন্দীগ্রামে মমতার বাজি কে?

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: প্রতীকযুদ্ধ চলছে। তৃণমূলের ঋতব্রত শিবির নাকি কালীঘাট, কোন শিবির পাবে ঘাসফুল প্রতীক তার ফয়সলা এখনও হয়নি। এনিয়ে নির্বাচন কমিশনে হাজিরা দিয়েছে দু'পক্ষই। এর মধ্যেই নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা করে দিল কালীঘাট তৃণমূল।
জল্পনা ছিল, নন্দীগ্রামে প্রার্থী করা হতে পারে প্রাক্তন মন্ত্রী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বস্ত সৈনিক অখিল গিরিকে। তবে অখিল গিরির বক্তব্য ছিল, নন্দীগ্রাম থেকে কোনও মহিলাকে প্রার্থী করলেই ভালো হয়। তবে দলনেত্রী বললে তিনি নন্দীগ্রামে লড়াই করবেন।
রবিবার বেলা গড়াতেই নন্দীগ্রামে তাদের প্রার্থী ঘোষণা করে দিল কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষে নন্দীগ্রামে লড়াই করবেন সঞ্চিতা প্রধান(দে)। অন্যদিকে রেজিনগরে কালীঘাট তৃণমূলের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী।
All India Trinamool Congress, under the guidance and inspiration of our Hon’ble Chairperson Smt @MamataOfficial, is pleased to announce the candidates for the upcoming Nandigram & Rejinagar bye-elections.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) September 13, 2026
We wish Smt Sanchita Pradhan (Dey) and Shri Rabiul Alam Chowdhury the very…
উল্লেখ্য, ঋতব্রত শিবিরের পক্ষ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে দাঁড়ালে তারা সেখানে কোনও প্রার্থী দেবেন না। এমনটাই ঘোষণা করেছিল ঋতব্রত শিবির। সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল না কালীঘাট তৃণমূল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন, নন্দীগ্রামে কালীঘাট তৃণমূলের প্রার্থী এবার সঞ্চিতা প্রধান।
অন্যদিকে, রেজিনগরে কালীঘাট তৃণমূলের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী। তিনি রেজিনগরের ৩ বারের বিধায়ক ছিলেন। প্রথম ২ বার কংগ্রেসের ও পরের বার তৃণমূলের বিধায়ক হন। ২০২৬ এর বিধানসভা ভোটে লড়াই করেও হেরে যান রবিউল। জয়ী হন হুমায়ুন কবীর। এবার সেই রবিউলকেই প্রার্থী করছে কালীঘাট তৃণমূল। অর্থাত্ পুরনো নেতার উপরেই আস্থা রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
কে এই সঞ্চিতা প্রধান
সঞ্চিতা প্রধান নন্দীগ্রাম ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। নন্দীগ্রামের তৃণমূল নেত্রী, নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লক এলাকায় বয়ালে বাড়ি।
তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা নিয়ে বিজেপি মুখপাত্র দেবজিত্ সরকার বলেন, যিনি সামনে থেকে নেতৃত্বে দেন তিনিই নেত্রী। নন্দীগ্রামে দাঁড়ানোর পর মমতা বলেছিলেন জিতবেন। কিন্তু তা পারেননি। কম্পাটমেন্টাল দিয়ে গতবার তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হতে হয়েছিল। এবার তাঁর নিজেকে প্রমাণ করার একটা সুযোগ থাকত। সেই সুয়োগ তিনি নিলেন না। কারণ তিনি জানেন তিনি হারবেন। তাই একজনকে স্কেপগোট করা হল। যাক, এটা ওদের নীতি। আমাদের এনিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। বিজেপি জিতবে।
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