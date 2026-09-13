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রাজ্যের ২ কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা কালীঘাট তৃণমূলের, নন্দীগ্রামে মমতার বাজি কে?

Nandigram and Reginagar Byelection 2026: জল্পনা ছিল, নন্দীগ্রামে প্রার্থী করা হতে পারে প্রাক্তন মন্ত্রী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বস্ত সৈনিক অখিল গিরিকে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 13, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:02 PM IST
রাজ্যের ২ কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা কালীঘাট তৃণমূলের, নন্দীগ্রামে মমতার বাজি কে?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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