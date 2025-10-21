kalipuja 2025: স্বপ্নাদেশ থেকে শতবর্ষ! ডামডিমের আশ্চর্য বটেশ্বর কালী! অদ্ভুত স্বপ্নে মা বললেন...
Kali Puja 2025 Bateswar Kali Mandir: ডামডিমের এক মহিলা স্বপ্নে আদেশ পান, 'আমি বটগাছের নীচে পড়ে আছি, আমাকে পূজা দাও।' এই স্বপ্ন তাঁকে তাড়িয়ে বেড়ায়। বহু খোঁজাখুঁজির পরে তিনি খুঁজে পান এক বটগাছ, যার পিছনের জঙ্গল। তারপর শুরু হয়।
অরূপ বসাক: মাল ব্লকের (Mal Bloc) ডামডিম (Damdim) নিচুবাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হল নবনির্মিত বটেশ্বর কালীমন্দিরের (Bateswar Klai Mandir)। এই মন্দির কেবল এক নির্মাণ নয়-- এর পিছনে রয়েছে এক শতাব্দীপ্রাচীন লোককথা। এক নারীকে পাওয়া স্বপ্নাদেশ, আর এক অজানা বটগাছের ছায়ায় গড়ে ওঠা বিশ্বাসের নিঃশব্দ ইতিহাস। যা এই দীপাবলি উৎসবে (Kali Puja 2025) হয়তো আর একবার ফিরে দেখা গেল।
আরও পড়ুন: Israel Dropped Bombs: গাজায় একদিনে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩০৭ পাউন্ড বোমা ফেলল ইসরায়েল! আগুনধোঁয়ার মধ্যে দিয়েই বইছে রক্তবন্যা...
'আমি বটগাছের নীচে পড়ে আছি, আমাকে পূজা দাও'
সাল ১৯১৭। ডামডিমের এক স্থানীয় মহিলা স্বপ্নে আদেশ পান, 'আমি বটগাছের নীচে পড়ে আছি, আমাকে পূজা দাও।' এই অদ্ভুত স্বপ্ন তাঁকে তাড়িয়ে বেড়ায়। বহু খোঁজাখুঁজির পরে তিনি খুঁজে পান ডামডিমের এক বিস্তীর্ণ বটগাছ, যার পিছনের জঙ্গলের পরিবেশ তাঁর স্বপ্নে দেখা দৃশ্যের সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। শুরু হয় গোপনে দেবী পূজা-- মূর্তি ছিল না, ছিল অগাধ ভক্তি। বছরের পর বছর ধরে সেই বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম জুড়ে। ২০১৮ সালে, কয়েকজন যুবক উদ্যোগ নিয়ে সেখানে নির্মাণ করেন ছোট একটি কালীমন্দির, যার পরে প্রথমবার জনসমক্ষে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।
শিবলিঙ্গ ও ত্রিশুল
প্রবীণ বাসিন্দা উত্তম মজুমদার বলেন,এই বটগাছ আমি ছোট থেকে দেখে আসছি। এত বড় এই গাছ যে আজও কেউ জানে না এর গোড়াটা কোথায়। তিনি আরও জানান, একসময় এক বৃদ্ধা স্বপ্নাদেশ পান-- বটগাছের নিচে শিবলিঙ্গ ও ত্রিশুল রয়েছে। সেই স্বপ্ন থেকেই গড়ে ওঠে শিবমন্দির। যা আজও পূজিত হয়।
বটগাছ ঘিরে
বটগাছ ঘিরে গড়ে উঠেছে এক বহুমুখী দেবস্থান। সামনে শিবমন্দির, পাশে শীতলা, মনসা, শনি ও তিননাথের মন্দির। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ এখানে আসে মানত করতে, অথবা শুধু একটু নির্জনতায় প্রার্থনায় বসতে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)