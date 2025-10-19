kalipuja 2025: বেড়া বেঁধে দিতে এসেছিলেন মা কালী স্বয়ং! তারপর থেকে সাধক রামপ্রসাদের পুণ্যপুজোর বিভায় উদ্ভাসিত হালিশহর...

kalipuja 2025: বেড়া বেঁধে দিতে এসেছিলেন মা কালী স্বয়ং! তারপর থেকে সাধক রামপ্রসাদের পুণ্যপুজোর বিভায় উদ্ভাসিত হালিশহর...
Ramprasad Sen's Kali: একদিন রামপ্রসাদ সেন বেড়া দিচ্ছিলেন। তখন মা কালী তাঁর মেয়ের রূপে তাঁকে সাহায্য করতে আসেন। রামপ্রসাদ প্রথম বুঝতে পারেননি। পরে দেখেন কই তাঁর মেয়ে, সে তো নেই! রামপ্রসাদ বুঝতে পারেন, কে এসেছিল!
বরুণ সেনগুপ্ত: রামপ্রসাদ সেনের (Ramprasad Sen) ভিটের কালী খুবই জাগ্রত এবং ঐতিহ্যবাহী। তা হওয়া সত্ত্বেও এখনও অনেকে রামপ্রসাদ সেনের ইতিহাস জানেন না! এই আক্ষেপ হালিশহর পৌরসভার পুরপ্রধানের। মন্দির কর্তৃপক্ষ চান, অন্য্যন্য কালীবাড়ির মতোই সকলের নজর পড়ুক রামপ্রসাদ ভিটেয়। শুধু হালিশহরই (Halisahar) নয়! এই রাজ্য এবং দেশের নানা প্রান্ত থেকে হালিশহর সাধক রামপ্রসাদ সেনের কালীবাড়িতে ভক্তরা পুজো দিতে আসেন। তবে রামপ্রসাদ সেনের কালীপুজোর ইতিহাস অনেকেই জানেন না!
রামপ্রসাদের কালী
কথিত আছে, রামপ্রসাদের এই ভিটেতেই একদিন রামপ্রসাদ সেন বেড়া দিচ্ছিলেন। তখন মা কালী তাঁর মেয়ের রূপে তাঁকে সাহায্য করতে এসেছিলেন। রামপ্রসাদ প্রথম বুঝতে পারেননি। এরপর দেখেন আর সে নেই। এরপর রামপ্রসাদ সেন বুঝতে পারেন, মা কালীই তাঁর মেয়ের রূপে দেখা দিয়ে চলে গেলেন। তারপর থেকেই রামপ্রসাদ সেন নিজের হাতে মূর্তি গড়ে নিজেই পুজো করা শুরু করেন। এরপর এক দিন পুজো শেষে মা কালীর মূর্তি নিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে গঙ্গায় ডুব দিয়ে আর ওঠেননি!
ঘটেই পুজো
এরপর থেকে এখানে ঘটেই পুজো শুরু হয়। তারপর ১৪১ বছর আগে বর্তমান মূর্তিটি স্থাপন করা হয়। অসমনিবাসী সুধাংশুকুমার চন্দ্ররায় একটি কোষ্ঠী পাথরের মূর্তি দেন। সেই মূর্তিই এখানে পূজিত হয়ে আসছে।
সংস্কার, উন্নয়ন, গবেষণা
হালিশহর পৌরসভার পৌরপ্রধান শুভংকর ঘোষের আক্ষেপ, রামপ্রসাদের ভিটের কালী ভীষণ প্রত্যক্ষ এবং ঐতিহ্যশালী। তবে, অন্যান্য কালীবাড়ির মতো সেরকম প্রচারের আলোয় আসেনি এই কালীবাড়ি। রামপ্রসাদের ইতিহাস পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। হালিশর পৌরসভা থেকে এবার ৪৪ লক্ষ টাকার উন্নয়নের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে।
