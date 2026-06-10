Kalita Majhi: ২০০০ টাকা মাইনের বাসন মাজার কাজ থেকে রাজ্যের মন্ত্রী: 'রামরাজ্য় গড়ব', কলিতা মাঝি ক্ষমতা পেয়েই বিরাট কথা বললেন

দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতিতে রূপকথা বোধহয় একেই বলে। চার দেওয়ালের অনটন, পরের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ আর ভাঙা চালের একচিলতে ঘর-- সব বাধা পেরিয়ে এক অভাবনীয় রাজনৈতিক উত্থানের সাক্ষী থাকল বাংলা। পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের বিজেপি বিধায়ক কলিতা মাঝি এখন আর শুধু জনপ্রতিনিধি নন, তিনি রাজ্যের নতুন প্রতিমন্ত্রী। ১ জুন লোকভবনে রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তিনি। গৃহপরিচারিকার কাজ করে মাসে মাত্র আড়াই হাজার টাকা উপার্জনকারী এক হতদরিদ্র মহিলার এই মন্ত্রীপদে উত্তরণ বাংলার সমকালীন রাজনীতিতে এক নয়া আখ্যান তৈরি করল।
সকালে যখন তাঁর কাছে ফোন আসে, তখন ভাঙা চাতালের উঠোনে বসেছিলেন কলিতা। ফোনে শুধু বলা হয়েছিল, জরুরি ভিত্তিতে কলকাতায় যেতে হবে। কেন যেতে হবে, তা জানা ছিল না। সকাল ১১টার সময় গুসকরায় সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন যে তিনি মন্ত্রী হচ্ছেন। খবরটা শুনে বেশ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে যান তিনি। কলিতা বলেন, 'আমাকে যখন নির্বাচনের জন্য টিকিট দেওয়া হল, সেটাই অনেক। মন্ত্রী হব, কোনওদিনও ভাবিনি।' খবর পেয়েই গুসকরা থেকে দ্রুত কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি।
গুসকরা শহরের বাসিন্দা কলিতা মাঝির জীবন ছিল চরম দারিদ্র্যে ভরা। স্বামী কলের মিস্ত্রি, দুই সন্তানকে নিয়ে চার জনের টানাটানির সংসার। বাড়তি রোজগারের জন্য বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করতেন তিনি।
সংসার চালাতে হিমশিম খেলেও মানুষের পাশে থাকার নেশা কলিতাকে রাজনীতিতে টেনে আনে। ২০১৪ সাল থেকে বিজেপির সাধারণ বুথকর্মী হিসেবে তাঁর কাজ শুরু। রোজ সন্ধ্যায় দলের অফিসে গিয়ে নেতাদের পরামর্শ শুনতেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি তাঁকে প্রথমবার প্রার্থী করে, কিন্তু সেবার তৃণমূলের অভেদানন্দ থান্ডারের কাছে ১১,৮১৫ ভোটে হেরে যান তিনি। তবে হার মেনে দল ছাড়েননি। বিগত পাঁচ বছর দলের সংগঠন মজবুত করার পাশাপাশি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ আরও দৃঢ় করেন। তারই পুরস্কার স্বরূপ ২০২৬ সালের নির্বাচনে দল তাঁকে আবারও টিকিট দেয়। এবার আর ভুল হয়নি, তৃণমূল প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহারকে ১২,৫৩৫ ভোটে হারিয়ে জয়ী হন কলিতা।
মন্ত্রীপদে শপথ নেওয়ার পর আউশগ্রামের মানুষের জন্য আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন কলিতা মাঝি। নিজের বিধানসভা এলাকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিধায়ক থাকাকালীন আমার প্রথম কাজ ছিল হাসপাতাল বানানো, ফায়ার ব্রিগেড এবং মানুষের জলের সমস্যা মেটানো। এটা আমার প্রতিশ্রুতি ছিল। এখন গোটা পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব, তাই চিন্তাভাবনা অনেকটাই বেশি।'
নিজের ভাঙা ঘরের কথা উল্লেখ করে তিনি এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।
কলিতা বলেন:
'আমার বাড়ির মাথায় ছাদ নেই। আমি তা নিয়ে চিন্তিত নই। ভগবান রাম কুটিরে থেকে রাম রাজ্য বানিয়েছিলেন। আমি সেই আদর্শ মেনেই রাজ্যের মানুষের জন্য কাজ করব। নিজের চিন্তা পরে হবে। গরিব মানুষ বর্ষায় কষ্ট পায়। মাথার উপর ছাদ না থাকলে অসহায় অবস্থায় ছুটে বেড়াতে হয়। সেই পরিস্থিতি যেন মানুষের না হয়, সেটা দেখা হবে। আমার শীর্ষ নেতৃত্ব আমায় যেভাবে কাজ করতে বলবে, আমি সেভাবেই কাজ বাস্তবায়িত করব। আমার বাড়ির মাথায় ছাদ নেই। আমি তা নিয়ে চিন্তিত নই। ভগবান রাম কুটিরে থেকে রাম রাজ্য বানিয়েছেন। আমি সেই আদর্শ মেনেই রাজ্যের মানুষের জন্য কাজ করবো। নিজের চিন্তা পরে হবে।'
তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, মন্ত্রী হওয়ার পরেও মানুষ তাঁকে আগের মতোই পাশে পাবেন এবং তিনি সাধারণ বুথকর্মীর মতোই মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনবেন। রাজ্যে নারী নির্যাতন ও অশান্তির অবসান ঘটিয়ে এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করাই এখন তাঁর মূল লক্ষ্য। কলিতা মাঝির এই রূপকথার উত্থান কি আরও একবার নারীর ক্ষমতায়নই প্রমাণ করল? সময় বলবে সেই কথা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)