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Kalita Majhi: ২০০০ টাকা মাইনের বাসন মাজার কাজ থেকে রাজ্যের মন্ত্রী: 'রামরাজ্য় গড়ব', কলিতা মাঝি ক্ষমতা পেয়েই বিরাট কথা বললেন

Kalita Majhi story: মন্ত্রীপদে শপথ নেওয়ার পর আউশগ্রামের মানুষের জন্য আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন কলিতা মাঝি। নিজের বিধানসভা এলাকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিধায়ক থাকাকালীন আমার প্রথম কাজ ছিল হাসপাতাল বানানো, ফায়ার ব্রিগেড এবং মানুষের জলের সমস্যা মেটানো। এটা আমার প্রতিশ্রুতি ছিল। এখন গোটা পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব, তাই চিন্তাভাবনা অনেকটাই বেশি।'

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 10, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:10 PM IST
Kalita Majhi: ২০০০ টাকা মাইনের বাসন মাজার কাজ থেকে রাজ্যের মন্ত্রী: 'রামরাজ্য় গড়ব', কলিতা মাঝি ক্ষমতা পেয়েই বিরাট কথা বললেন

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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