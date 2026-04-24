  Kalita Majhi: নির্বাচনী প্রচারে মিড-ডে মিলের সামগ্রীতেই রান্না? বড় বিপাকে মোদী-প্রশংসিত BJP প্রার্থী কলিতা মাজি

Kalita Majhi in Big trouble: নির্বাচনী প্রচারের সময় একটি সরকারি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে রান্না করে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। শিশুদের মিড-ডে মিলের খাদ্যসামগ্রী ব্যবহার করে এই রান্না করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 24, 2026, 02:51 PM IST
আউশগ্রামের বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাজি

অরূপ লাহা: পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। আউশগ্রামের বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাজির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে দায় এড়ানোর চেষ্টা করেছেন বিজেপি প্রার্থী

অভিযোগ, নির্বাচনী প্রচারের সময় একটি সরকারি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে রান্না করে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সেই ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় বিতর্ক। জানা গিয়েছে, আউশগ্রাম ১ নম্বর  ব্লকের সোমাইপুর গ্রামে প্রচারের ফাঁকে এই মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল।

তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, শিশুদের মিড-ডে মিলের খাদ্যসামগ্রী ব্যবহার করে এই রান্না করা হয়েছে। যা সরাসরি নির্বাচনী বিধিভঙ্গ। আউশগ্রাম ১ নম্বর ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পাশাপাশি যুব তৃণমূলের সহসভাপতি আফজল রহমানও একই অভিযোগ তুলে বিষয়টি কমিশনের নজরে আনার কথা জানান।

অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাজির বক্তব্য, ঘটনার দিন তিনি উপবাসে ছিলেন এবং দুপুরেই বাড়ি ফিরে যান। কর্মীরা কোথায় কীভাবে খাওয়া-দাওয়া করেছেন, সে বিষয়ে তিনি অবগত নন বলেও দাবি করেন। তবে কর্মীদের পক্ষ থেকে কোনও ভুল হয়ে থাকলে তিনি তার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন। তবে ইতিমধ্যেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে চাপানউতোর চরমে উঠেছে।

আরও পড়ুন, Who is Kalita Majhi: পেশায় পরিচারিকা- বিবেচনাধীন ভোটারই BJP প্রার্থী, কে এই কলিতা মাজি? যার প্রশংসা মোদীর মুখেও

আরও পড়ুন, West Bengal Election Exit Poll Explained: ৯২% রেকর্ড ভোটিংয়ে জিতছে কে? BJP না মমতা? কী বলছে বাংলার এক্সিট পোলের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

West Bengal Assembly Election: বাংলার দ্বিতীয় দফার বিধানসভা ভোটে জারি নির্বাচন কমিশনের নতুন নির্দেশিকা
West Bengal Assembly Election 2026: ভোটার গাইডলাইন: ভোট দিতে কোন কোন নথি জরুরি? বুথে পৌঁছে ক...