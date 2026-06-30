/আচমকাই কো-এড স্কুল হয়ে গেল বয়েজ! রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে বিশবাঁও জলে ১১০ ছাত্রী

সঞ্জয় রাজবংশী: রেজিস্ট্রেশন বাতিল ১১০ জন ছাত্রীর! তাদের ভবিষ্যত এখন বিশবাঁও জলে। পূর্ব বর্ধমানের কালনার বৈদ্যপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ স্কুলে হঠাৎ করে ১১-১২ ক্লাসের ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে গেল। এমনই মনে করছে স্কুলের ছাত্রীরা।
দীর্ঘ ৫০ বছরের পুরনো স্কুলে ১১ এবং ১২ ক্লাসে ছেলেমেয়ে উভয়েই পড়াশোনা করত। কিন্তু গত সোমবার স্কুলে ১১ ক্লাসের ছাত্রীরা রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে দেখেন, অনলাইনে তাদের রেজিস্ট্রেশন কোনও ভাবেই হচ্ছে না। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে ছাত্রীদের জানানো হয়, মেয়েদের পড়াশোনার জন্য বর্তমান সরকার এই স্কুলকে অনুমতি দেয়নি। কেবলমাত্র ছেলেদের জন্যই রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে চলে আসা এই সিস্টেমের কেন বদল করা হল তার সদুত্তুর দিতে পারিনি স্কুল কর্তৃপক্ষ।
সোমবার ১১ এবং ১২ ক্লাসের ছাত্রীদের অভিভাবকদের নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ একটি মিটিং করে। অভিভাবক এবং ছাত্রীরা জানাচ্ছেন, বিগত সরকারের আমলে কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু নতুন সরকার আসার পরেই এই সমস্যা হচ্ছে। মেয়েরা স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর মাঝপথে তাদের রেজিস্ট্রেশন না হলে তারা কীভাবে শিক্ষাবর্ষের আগামী দিনগুলিতে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে। এই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
ছাত্রীরা জানাচ্ছেন কাছের ১০-১২ কিলোমিটারের মধ্যে কোনও ভালো স্কুল নেই। এটি একমাত্র ভালো স্কুল। শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমাদের অনুরোধ স্কুলে তাদের রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হোক।
অন্যদিকে, স্কুলের টিআইসি সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় তিনি এদিন বলেন, রেজিস্ট্রেশন কেবলমাত্র ছাত্রীদের করা যাচ্ছে না। রেজিস্ট্রেশন করার সময় আমরা দেখতে পাই আমাদের স্কুলটিকে শুধুমাত্র বয়েজ স্কুল করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের স্কুলটি কো এড স্কুল ছিল। কাউন্সিল অফিসে গিয়ে আমরা জানতে পারি এই সমস্যার বিষয়টি।
১৯৭৬ সাল থেকে ২০২৬ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫০ বছর ধরেই উচ্চমাধ্যমিক সেশানটি ছাত্র-ছাত্রী একইভাবে পড়াশোনা করে আসছে এই স্কুলে। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর রেজিস্ট্রেশনের সময় এইরকম সমস্যা হওয়ায় সমস্যার মধ্যে ছাত্রীরা পড়েছেন। আমি সকলের কাছে হাতজোড় করে অনুরোধ করছি, আমাদের স্কুলে মানবিক দৃষ্টিতে বিষয়টি দেখে ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন এর ব্যবস্থা করা হোক।
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