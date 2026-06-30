Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /আচমকাই কো-এড স্কুল হয়ে গেল বয়েজ! রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে বিশবাঁও জলে ১১০ ছাত্রী

আচমকাই কো-এড স্কুল হয়ে গেল বয়েজ! রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে বিশবাঁও জলে ১১০ ছাত্রী

Kalna School: স্কুলের টিআইসি সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় তিনি এদিন বলেন, রেজিস্ট্রেশন কেবলমাত্র ছাত্রীদের করা যাচ্ছে না। রেজিস্ট্রেশন করার সময় আমরা দেখতে পাই আমাদের স্কুলটিকে শুধুমাত্র বয়েজ স্কুল করে দেওয়া হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 30, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:08 PM IST
আচমকাই কো-এড স্কুল হয়ে গেল বয়েজ! রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে বিশবাঁও জলে ১১০ ছাত্রী
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ইরানের হামলার আতঙ্ক! হরমুজ প্রণালীতে ‘অদৃশ্য’ হয়ে যাচ্ছে ভারতমুখী ৬২% বাণিজ্যিক জাহা
Hormuz India34 min ago
2
INDIA BLOC40 min ago
3
Rishra1 hr ago
4
Round of 321 hr ago
5
malda incident1 hr ago